На Кубани 9-летний мальчик попал в реанимацию после «Доширака» на ужин

Девятилетний мальчик был госпитализирован в реанимацию с отравлением после употребления «Доширака».

Семья проживает в Белореченске Краснодарского края. По предварительным данным, маленький Костя (имя изменено) провел весь день дома, а вечером вместе с отцом купил лапшу. После ужина у ребенка начались неприятные симптомы, и его срочно увезли на скорой помощи, сообщает Kub Mash.