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3 декабря, 09:12

На Кубани 9-летний мальчик попал в реанимацию после «Доширака» на ужин

Девятилетний мальчик был госпитализирован в реанимацию с отравлением после употребления «Доширака».

Семья проживает в Белореченске Краснодарского края. По предварительным данным, маленький Костя (имя изменено) провел весь день дома, а вечером вместе с отцом купил лапшу. После ужина у ребенка начались неприятные симптомы, и его срочно увезли на скорой помощи, сообщает Kub Mash.

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В Саратове младенец попал в больницу с отравлением жидкостью для курения вейпа

А ранее в Санкт-Петербурге 23 человека отравились после посещения ресторана «Токио Сити». У 12 из них выявлена сальмонелла.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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