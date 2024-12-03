На Кубани 9-летний мальчик попал в реанимацию после «Доширака» на ужин
Девятилетний мальчик был госпитализирован в реанимацию с отравлением после употребления «Доширака».
Семья проживает в Белореченске Краснодарского края. По предварительным данным, маленький Костя (имя изменено) провел весь день дома, а вечером вместе с отцом купил лапшу. После ужина у ребенка начались неприятные симптомы, и его срочно увезли на скорой помощи, сообщает Kub Mash.
А ранее в Санкт-Петербурге 23 человека отравились после посещения ресторана «Токио Сити». У 12 из них выявлена сальмонелла.
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