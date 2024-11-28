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28 ноября, 18:19

В Саратове младенец попал в больницу с отравлением жидкостью для курения вейпа

В Саратове следователи начали проверку по делу об отравлении младенца никотином

27 ноября в Саратове годовалый ребёнок попал в больницу с отравлением жидким никотином. Врачи обнаружили в организме малыша жидкость для курения вейпа.

Следователи СК начали проверку по факту отравления и устанавливают обстоятельства случившегося. Позже будет будет принято процессуальное решение.

«27 ноября 2024 года в 18 часов в медицинское учреждение <...> доставлен ребёнок 2023 года рождения, которому диагностировано отравление жидким никотином. Ухудшение состояние у малолетнего произошло после попадания в организм никотиновой жидкости для курения вейпа», — сообщает СУ СК России по Саратовской области.

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Напомним, ранее в Санк-Петербурге десятиклассник попал в больницу из-за отравления вейпом. Утренняя затяжка стала для парня настоящей трагедий. В детской больнице № 5 ему диагностировали острое отравление никотиносодержащим веществом. Скорую школьнику вызвала мама, которая также была дома.

Обложка ©

Freepik/rawpixel.com

Алена Пенчугина
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