В Саратове младенец попал в больницу с отравлением жидкостью для курения вейпа
В Саратове следователи начали проверку по делу об отравлении младенца никотином
27 ноября в Саратове годовалый ребёнок попал в больницу с отравлением жидким никотином. Врачи обнаружили в организме малыша жидкость для курения вейпа.
Следователи СК начали проверку по факту отравления и устанавливают обстоятельства случившегося. Позже будет будет принято процессуальное решение.
«27 ноября 2024 года в 18 часов в медицинское учреждение <...> доставлен ребёнок 2023 года рождения, которому диагностировано отравление жидким никотином. Ухудшение состояние у малолетнего произошло после попадания в организм никотиновой жидкости для курения вейпа», — сообщает СУ СК России по Саратовской области.
Напомним, ранее в Санк-Петербурге десятиклассник попал в больницу из-за отравления вейпом. Утренняя затяжка стала для парня настоящей трагедий. В детской больнице № 5 ему диагностировали острое отравление никотиносодержащим веществом. Скорую школьнику вызвала мама, которая также была дома.