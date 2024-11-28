В Саратове младенец попал в больницу с отравлением жидкостью для курения вейпа

27 ноября в Саратове годовалый ребёнок попал в больницу с отравлением жидким никотином. Врачи обнаружили в организме малыша жидкость для курения вейпа.

Следователи СК начали проверку по факту отравления и устанавливают обстоятельства случившегося. Позже будет будет принято процессуальное решение.

«27 ноября 2024 года в 18 часов в медицинское учреждение <...> доставлен ребёнок 2023 года рождения, которому диагностировано отравление жидким никотином. Ухудшение состояние у малолетнего произошло после попадания в организм никотиновой жидкости для курения вейпа», — сообщает СУ СК России по Саратовской области.