Госдума скоро приступит к ужесточению наказания за продажу вейпов детям
Володин: ГД рассмотрит проекты об ужесточении наказаний за продажу вейпов детям
В Госдуму в ближайшее время внесут новые законопроекты по ужесточению наказания за продажу вейпов несовершеннолетним. Депутаты могут начать рассмотрение в первом чтении в конце декабря или в начале января. Об этом сообщил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин.
«В ближайшие дни законопроекты об ужесточении наказания за продажу вейпов детям будут внесены в ГД и направлены в рассылку в регионы», — отметил Володин.
Он добавил, что на рассмотрение в регионах отведено будет две недели, поскольку это поправки в КоАП и Уголовный кодекс. Парламентарии приступят к изучению законопроектов в последние дни сессии, либо в приоритетном порядке в начале января.
Представьте себе огромный котёл с жутким варевом, которое потом разливается по бутылочкам, чтобы люди вдыхали его в себя, полагая, что эта безопасная альтернатива сигаретам позволит им зачахнуть позже любого курильщика. Однако врачи считают, что электронные «дудки» могут оказаться гораздо вреднее сигарет.
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