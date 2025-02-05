Life.ru узнал у эксперта, как перекисью, уксусом и бурой «выселить» плесень из квартиры

Плесень — настоящая головная боль для владельцев квартир. Она может появиться где угодно, особенно в местах с высокой влажностью и недостаточной вентиляцией. Основатель компании «ГЛАВСНАБ» и эксперт по строительным материалам Федор Васильев в беседе с Life.ru объяснил, какие ошибки приводят к появлению грибка и как от него избавиться.

По его словам, основной причиной возникновения плесени являются негерметичные участки в помещении. Это может быть плиточная кладка с разрушенными швами, углы комнат, потолки или пространство под плинтусами. В такие места проникает холодный воздух, создавая идеальные условия для размножения грибка. Ещё один фактор риска — некачественная установка окон. Если монтаж был выполнен с нарушениями, например, остались зазоры между стеной и рамой или был смещён уплотнитель, плесень не заставит себя долго ждать.

Пожалуй, самое любимое место плесени — санузел. Протекающая труба в перекрытии, протечки от нерадивых соседей, повреждённая гидроизоляция на верхнем этаже, даже банальная забитая вентиляция уже могут спровоцировать возникновение плесени. Места появления плесени надо как следует загерметизировать, но перед устранением причины надо убрать сам грибок. Справиться с этим поможет механическая очистка, если плесень не глубокая. Федор Васильев Строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ»

Также существуют антисептики на масляной основе, которые создают защитную плёнку и предотвращают повторное появление плесени. Когда поражённые участки полностью очищены, необходимо загерметизировать все щели, используя монтажную пену, герметик или специальную уплотнительную ленту.

Помимо профессиональных средств можно воспользоваться и народными методами. Например, перекись водорода — одно из самых доступных и эффективных решений. Достаточно развести её с водой в пропорции 1:1 и обработать поражённые участки. Отлично справляется с грибком и обычный уксус. В зависимости от степени поражения его можно разбавлять водой в соотношении 1:2 (или использовать 70% эссенцию в особо сложных случаях). Ещё один помощник – нашатырный спирт. Его следует смешать с водой (1:1), распылить на плитку или стекло и затем смыть.

Не менее эффективно работает бура. Один стакан вещества нужно развести в четырёх литрах воды, нанести на заражённые участки и оставить на час, повторяя процедуру до полного исчезновения плесени. Эксперт отмечает, что поскольку все перечисленные вещества довольно агрессивны при работе с ними необходимо использовать защитные перчатки и очки.

«Осень — не самое лучшее время для борьбы с плесенью, так как воздух на улице довольно влажный. На помощь придёт тепловая пушка или обогреватель, чтобы воздух в помещении оставался сухим и тёплым», — заключил Васильев.