Как самостоятельно избавиться от тараканов в квартире или в частном доме: 10 простых советов Инструкция и советы, как избавиться от тараканов в квартире и частном доме, какие методы профилактики использовать, чтобы тараканы больше никогда не завелись, действенные методы избавления от тараканов — в материале Life.ru 17 января, 13:12 Как самим избавиться от тараканов в доме. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Тараканы в квартире — одна из наиболее распространённых проблем, связанных с наличием паразитов в жилище. Их присутствие доставляет хозяевам неудобства, поэтому все, кто сталкивается с данной проблемой, хотят как можно скорее её решить. Как правило, они появляются в квартирах, где наблюдается антисанитария. Они питаются остатками еды и мусора, поэтому если в доме не наводить чистоту регулярно, то есть все шансы на появление незваных гостей. Но даже чистота в квартире не может служить гарантией того, что эти насекомые не появятся. Наличие тараканов у соседей также служит тревожным сигналом к тому, что через различные щели в стенах они могут добраться и до вашей жилплощади.

Признаки появления тараканов в доме или квартире

Неожиданная встреча. Во-первых, наиболее вероятным признаком, указывающим на то, что в квартире или доме поселились тараканы, служит сам факт встречи с ними. Если человек увидел в своём жилище хотя бы одного из них — это явный сигнал к тому, что квартира стала пристанищем для этих насекомых. Даже если на глаза попался только один таракан, то маловероятно, что насекомое случайным образом забрело в квартиру.

Помёт. Обнаружение чёрно-коричневых точек в квартире, чаще на кухне или в ванной комнате, также указывает на наличие тараканов.

Запах. Дело в том, что данные насекомые метят свою среду обитания феромонами, которые источают специфичный запах, похожий на плесень. Соответственно, если человек замечает наличие странного запаха в квартире, то это также может говорить о наличии тараканов.

Странности в поведении питомцев. Обоняние у домашних животных развито лучше, чем у людей. Соответственно, зачастую питомцы чаще обнаруживают незваных гостей первыми. По этой причине кошка или собака может начать проявлять интерес к месту предполагаемого обитания тараканов.

Яйца. Обнаружение яиц в доме явно указывает на наличие тараканов, причём в немалом количестве. При обнаружении гнезда с яйцами следует сразу же его уничтожить, это можно сделать, залив его кипятком.

Дезинсекция тараканов

Одним из способов избавиться от тараканов является химическая дезинсекция. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natallia Boroda

Одним из наиболее эффективных методов борьбы с тараканами считается дезинсекция. Всего выделяют четыре её вида:

Химическая дезинсекция — наиболее распространённый вид. При данном методе используются специальные химические вещества, которыми обрабатывают помещения и отдельные предметы. Всего существует три способа такой дезинсекции:

Холодный туман. В данном случае происходит распыление мелких капель химического вещества, растворённого в воде. Данные капли распространяются по всему обрабатываемому помещению, что обеспечивает высокую эффективность. При таком методе происходит минимальное воздействие на предметы, находящиеся в доме. Кроме того, обрабатываемым веществом покрывается всё жилое помещение, включая труднодоступные места, где, как правило, обитают тараканы. Горячий туман. Этот метод отличается тем, что химическое вещество перед распылением нагревается, что обеспечивает обработку мельчайшими частицами, имеющими большую проникающую способность. В сравнении с холодным туманом данный метод считается более эффективным, но имеющим большее воздействие на домашние предметы. Мелкокапельное распыление. Суть данного метода состоит в том, что химическое вещество смешивается с водой, а затем происходит опрыскивание в квартире или доме. Данный способ химической дезинсекции считается наиболее простым, но менее эффективным.

Термическая дезинсекция — метод уничтожения тараканов, при котором обработка помещения происходит при достаточно высокой температуре. Основным преимуществом такого способа служит его эффективность, поскольку при нём из-за высокой температуры насекомые и их яйца погибают мгновенно.

Биологическая дезинсекция — данный метод применяется с использованием естественных врагов тараканов, на которых и возлагается миссия по их уничтожению (насекомые, грибы). Но данный метод не применяется в жилых помещениях, поскольку сопряжён со множеством рисков.

Народные средства

С древних времён тараканов из дома выводили холодом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Try_my_best

Вымораживание помещения — метод, при котором происходит охлаждение помещения. В данном случае необходимо обеспечить снижение температуры до -15 градусов. Для этого нужно открыть в помещении все окна и двери, а также отключить отопление. Холод в доме способствует тому, что живущие в нём тараканы погибают. Главными недостатками вымораживания являются его сезонность (исключительно в зимний период), а также неудобства, связанные с холодом в жилье. Такой способ избавления от вредителей применим в частных домах, в то время как в квартире он практически нереализуем.

Применение трав. Для этого подойдут лавровый лист, ромашка и полынь. Достаточно разложить их по всей квартире, особое внимание следует уделить местам, где обитают тараканы. Но эффективность такого метода вызывает сомнения, поскольку нет гарантии того, что данные травы избавят вас от нежелательных гостей.

Отпугивающие вещества. К ним относят нашатырный спирт, эфирные масла, уксус и керосин. Тараканов отпугивают подобные запахи, поэтому есть шанс, что они начнут искать себе другую квартиру для обитания. Желательно ими обрабатывать места, где чаще замечают тараканов, а также мойку и сливные отверстия по всему жилому помещению. Такой способ имеет исключительно отпугивающий эффект, уничтожить тараканов подобным методом не получится. Также его недостатком можно назвать распространение неприятного запаха по всей квартире.

Борная кислота. Она служит своего рода ядом для тараканов. Для его применения следует добавить порошок в яичный желток или иную подкормку для тараканов и разложить в местах их наибольшего скопления. Но существует риск, что отравленные частички пищи могут съесть, например, домашние животные.

Химические средства

Также не стоит недооценивать отравляющие вещества в борьбе с тараканами. Существует множество их разновидностей, можно использовать как одно отравляющее средство, так и несколько.

Гели. Их следует наносить в труднодоступных для детей местах, где обитают тараканы. Такие отравляющие вещества позволяют преодолеть резистентность тараканов. Подобные гели не источают неприятного запаха и совершенно безопасны для жильцов. Кроме того, частички геля остаются на лапках таракана, которые он может занести в своё гнездо и распространить отраву на всех насекомых. Действует такой гель в течение месяца, после чего его нужно обновить.

Мелки. Ими следует начертить толстые линии по всем поверхностям, где обитают тараканы. В случае пересечения хотя бы одной из таких линий на теле таракана остаётся отравляющее вещество, которое со временем парализует его. Использовать мелки следует с особой осторожностью, если в доме живут дети или домашние питомцы, поэтому такие линии стоит рисовать в недоступных для них местах.

Аэрозоли. Здесь достаточно распылить аэрозоль в местах скопления паразитов. Они довольно эффективны, но в то же время более токсичны, чем гели и мелки. Поэтому применять их лучше в респираторе. Кроме того, в помещении не должны находиться дети или питомцы. Спустя пару часов после использования аэрозоля обязательно нужно проветрить жилище и провести уборку. При неоднократном применении аэрозолей лучше выбирать разные марки, поскольку к одному и тому же средству тараканы могут адаптироваться.

Ультразвуковые отпугиватели. Также в борьбе с насекомыми могут помочь специальные отпугиватели, которые вынуждают вредителей покинуть свои гнёзда при помощи излучаемых волн. Подобные устройства работают как на батарейках, так и от сети. Радиус их действия зависит от конкретной модели. Следует отметить, что ультразвуковые волны не приводят к гибели тараканов, а лишь отпугивают их. Такой метод борьбы с вредителями считается наиболее безопасным для домочадцев и питомцев.

Как избавиться от тараканов — пошаговая инструкция

Своими силами

Для избавления от тараканов необходимо поддерживать чистоту. Фото © Freepik

Спрячьте еду. После приёма пищи не следует оставлять её остатки на столе, особенно на ночь. Следует убрать еду в холодильник или накрыть её пищевой плёнкой, чтобы её запах не привлекал тараканов.

Сразу мойте посуду. Горы немытой посуды, оставленные на долгое время, также никак не способствуют избавлению от тараканов. Тем, кто хочет избавиться от этих вредителей, необходимо выработать привычку мыть посуду сразу после приёма пищи.

Уберите источники воды. Тараканы очень любят места, где скапливается вода. Поэтому на ночь следует насекомых лишить доступа к жидкости: все краны в доме необходимо плотно закрыть, а если у вас капает вода, то, возможно, на ночь имеет смысл перекрыть её.

Наведите чистоту в доме. Нужно на регулярной основе наводить, а затем и поддерживать чистоту. Желательно мыть полы и иные поверхности с применением бытовой химии. Также не следует оставлять в доме на ночь мусор. Возьмите в привычку ежедневно выбрасывать отходы.

Замажьте щели. Если на стенах имеются щели, то их следует тщательно заделать. Так вы сможете перекрыть доступ паразитам в вашу квартиру. Для этого хорошо подойдёт шпатлёвка.

Используйте ловушки. Ловушки служат скорее вспомогательным средством избавления от тараканов, но тем не менее не следует ими пренебрегать. Ловушку можно приобрести в магазине или изготовить своими руками. Например, можно расставить по квартире клейкие ловушки. Они представляют собой картонную коробку, нижняя поверхность которой покрыта клейкой плёнкой, а посередине устанавливается специальная таблетка, приманивающая тараканов. Соответственно, насекомое, которое войдёт в данную конструкцию, прилипнет и не сможет покинуть её.

Также ловушку можно изготовить из подручных средств. Для этого потребуется глубокая ёмкость, подсолнечное масло и небольшой кусочек сахара или печенья. Стенки ёмкости нужно смазать маслом, а на дно положить сахар, печенье или другое лакомство. Таракан сможет залезть внутрь, но выбраться уже не сможет из-за масла.

С помощью профессионалов

Существует профессиональная химическая обработка помещения от тараканов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Если вышеупомянутые методы не принесли ожидаемого результата, следует обратиться к помощи профессионалов. Они проведут все необходимые процедуры, а также порекомендуют возможные методы избавления от тараканов. Как правило, подобные организации рекомендуют провести дезинсекцию, которая считается одним из наиболее эффективных способов. Стоимость такой услуги варьируется от полутора до двух тысяч рублей. Некоторые дезинсекторы предоставляют гарантию от повторного появления паразитов.

Что сделать, чтобы тараканы больше не появлялись

Регулярно проводить уборку. Если вам удалось избавиться от тараканов, то не стоит расслабляться. В квартире следует поддерживать постоянную чистоту, чтобы эти паразиты вновь не пробрались в ваше жилище. При проведении уборки следует применять бытовую химию — так вы минимизируете вероятность появления этих насекомых.

Блокировать пути миграции. Тараканы могут перемещаться между квартирами через различные щели или иные пути. Поэтому нужно ответственно подойти к заделыванию всех возможных отверстий в стенах, даже самых незначительных.

Применять отпугиватели. Чтобы тараканы не вернулись в квартиру, некоторое время после избавления от них следует применять различные отпугиватели, например ультразвуковые устройства.

Как заставить соседей вывести тараканов

Появление тараканов в квартире у соседей считается нарушением санитарных норм, но жаловаться на них можно лишь в случаях, когда паразиты доставляют неудобства другим жильцам дома.

Подать жалобу можно в несколько инстанций. На начальном этапе есть смысл обратиться в управляющую компанию с просьбой осмотреть квартиру источника распространения насекомых.

Также гражданин имеет полное право обратиться в полицию. Правоохранительные органы зафиксируют нарушение прав. Следует отметить, что полицейские не могут проигнорировать данное заявление и обязаны будут провести профилактическую беседу с соседом.

Если вышеупомянутые методы не принесли ожидаемого результата, жилец может обратиться с иском в суд. Желательно, чтобы заявление было подписано как можно большим числом живущих в доме. Также можно попросить УК выступить истцом. Эти факторы увеличат шансы на вынесение приемлемого решения.

Во избежание появления тараканов следует регулярно выбрасывать мусор. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Larisa Rudenko

Комментарии и советы эксперта

Врач-дезинфектолог Николай Дубинин посоветовал начинать борьбу с вредителями с наведения чистоты в помещении. Причём уборку необходимо проводить тщательно, промывая каждый угол. Следом эксперт рекомендует применять различные способы отравы. По словам Дубинина, чем больше их удастся применить, тем лучше. Но он заметил, что зачастую достаточно геля.

— Насекомое съедает яд, возвращается в гнездо, умирает, его поедают сородичи и травятся вслед за ним, — отметил специалист.

Если же эти способы не принесли эффекта, Дубинин советует прибегнуть к самостоятельной обработке помещения дихлофосом или же обращению в специальные фирмы, которые профессионально проведут дезинсекцию квартиры или дома.

Авторы Альмир Хабибуллин