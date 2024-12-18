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18 декабря, 09:08

SHOT ПРОВЕРКА назвала 5 мест в квартире, где чаще появляется чёрная плесень

Кашель, затруднённое дыхание, слабость и ухудшение сна без видимых на то причин могут появиться из-за вдыхания спор грибков, которые обитают в гипсокартоне. В группу риска входят маленькие дети. SHOT ПРОВЕРКА в своём материале рассказала, как обнаружить у себя дома такой дефект, не разнося для этого стены кувалдой.

По словам, микробиолога Светланы Чубатовой, плесень в стенах может вызывать тяжёлое заболевание с пугающим названием — аспергиллёз. Для болезни характерны:

  • Повышение температуры;
  • Снижение иммунитета;
  • Аллергия, кашель, головная боль, озноб;
  • Раздражительность, уныние, слабость.

А начнётся всё со странной горечи во рту и першения в горле — это начальные симптомы.

Причины возникновения плесени:

  • Некачественное утепление;
  • Отсутствие гидроизоляции;
  • Неправильная укладка материалов;
  • Недостаточная вентиляция;
  • Дефекты в конструкции.

Больше всего грибковые споры обожают селиться в местах с повышенной влажностью:

  • Возле окон и дверей;
  • На кухне;
  • В ванной комнате;
  • В угловых зонах;
  • Возле раковины.

Чтобы обнаружить плесень, не разбирая для этого стены, следует обратить внимание на её специфический запах. Однако отсутствие такового не гарантирует, что в ваших стенах никто не живёт. Лучше всего использовать гигрометр — прибор для измерения влажности.

Примерные значения нормы влажности по ГОСТу:

  • детская — от 45 до 60%;
  • спальня — от 40 до 50%;
  • кухня и ванная — от 40 до 60%.

Не стоит забывать, что вышеуказанные показатели могут разниться в зависимости от времени года, бытовых условий и географического положения.

Предельные значения уровня влажности в квартире составляют 60% зимой и 65% летом. Если норма превышена, то внутри гипсокартона могут быть грибки. В таком случае следует пригласить специалиста, который проведёт инспекцию.

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Ранее подолог Шмидт рассказала, как не подцепить грибок в спортзале или бассейне. Такие места лучше всего подходят для размножения грибков и вирусов из-за повышенной влажности и температуры. Особую опасность представляют полы в раздевалках, саунах и на бортиках бассейна.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evannovostro

Владимир Озеров
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