SHOT ПРОВЕРКА назвала 5 мест в квартире, где чаще появляется чёрная плесень

Кашель, затруднённое дыхание, слабость и ухудшение сна без видимых на то причин могут появиться из-за вдыхания спор грибков, которые обитают в гипсокартоне. В группу риска входят маленькие дети. SHOT ПРОВЕРКА в своём материале рассказала, как обнаружить у себя дома такой дефект, не разнося для этого стены кувалдой.

По словам, микробиолога Светланы Чубатовой, плесень в стенах может вызывать тяжёлое заболевание с пугающим названием — аспергиллёз. Для болезни характерны: Повышение температуры;

Снижение иммунитета;

Аллергия, кашель, головная боль, озноб;

Раздражительность, уныние, слабость.

А начнётся всё со странной горечи во рту и першения в горле — это начальные симптомы.

Причины возникновения плесени:

Некачественное утепление;

Отсутствие гидроизоляции;

Неправильная укладка материалов;

Недостаточная вентиляция;

Дефекты в конструкции.

Больше всего грибковые споры обожают селиться в местах с повышенной влажностью:

Возле окон и дверей;

На кухне;

В ванной комнате;

В угловых зонах;

Возле раковины.

Чтобы обнаружить плесень, не разбирая для этого стены, следует обратить внимание на её специфический запах. Однако отсутствие такового не гарантирует, что в ваших стенах никто не живёт. Лучше всего использовать гигрометр — прибор для измерения влажности.

Примерные значения нормы влажности по ГОСТу: детская — от 45 до 60%;

спальня — от 40 до 50%;

кухня и ванная — от 40 до 60%.

Не стоит забывать, что вышеуказанные показатели могут разниться в зависимости от времени года, бытовых условий и географического положения.

Предельные значения уровня влажности в квартире составляют 60% зимой и 65% летом. Если норма превышена, то внутри гипсокартона могут быть грибки. В таком случае следует пригласить специалиста, который проведёт инспекцию.