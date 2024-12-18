SHOT ПРОВЕРКА назвала 5 мест в квартире, где чаще появляется чёрная плесень
Кашель, затруднённое дыхание, слабость и ухудшение сна без видимых на то причин могут появиться из-за вдыхания спор грибков, которые обитают в гипсокартоне. В группу риска входят маленькие дети. SHOT ПРОВЕРКА в своём материале рассказала, как обнаружить у себя дома такой дефект, не разнося для этого стены кувалдой.
По словам, микробиолога Светланы Чубатовой, плесень в стенах может вызывать тяжёлое заболевание с пугающим названием — аспергиллёз. Для болезни характерны:
- Повышение температуры;
- Снижение иммунитета;
- Аллергия, кашель, головная боль, озноб;
- Раздражительность, уныние, слабость.
А начнётся всё со странной горечи во рту и першения в горле — это начальные симптомы.
Причины возникновения плесени:
- Некачественное утепление;
- Отсутствие гидроизоляции;
- Неправильная укладка материалов;
- Недостаточная вентиляция;
- Дефекты в конструкции.
Больше всего грибковые споры обожают селиться в местах с повышенной влажностью:
- Возле окон и дверей;
- На кухне;
- В ванной комнате;
- В угловых зонах;
- Возле раковины.
Чтобы обнаружить плесень, не разбирая для этого стены, следует обратить внимание на её специфический запах. Однако отсутствие такового не гарантирует, что в ваших стенах никто не живёт. Лучше всего использовать гигрометр — прибор для измерения влажности.
Примерные значения нормы влажности по ГОСТу:
- детская — от 45 до 60%;
- спальня — от 40 до 50%;
- кухня и ванная — от 40 до 60%.
Не стоит забывать, что вышеуказанные показатели могут разниться в зависимости от времени года, бытовых условий и географического положения.
Предельные значения уровня влажности в квартире составляют 60% зимой и 65% летом. Если норма превышена, то внутри гипсокартона могут быть грибки. В таком случае следует пригласить специалиста, который проведёт инспекцию.
Ранее подолог Шмидт рассказала, как не подцепить грибок в спортзале или бассейне. Такие места лучше всего подходят для размножения грибков и вирусов из-за повышенной влажности и температуры. Особую опасность представляют полы в раздевалках, саунах и на бортиках бассейна.
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