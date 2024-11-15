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15 ноября, 14:18

Народный фронт осмотрел школу в селе под Саратовом с грибком и дырявой крышей

Волонтёры Народного фронта в школе села Белгаза под Саратовом. Обложка © Предоставлена Life.ru

Волонтёры Народного фронта в школе села Белгаза под Саратовом. Обложка © Предоставлена Life.ru

Дети из саратовского села Белгаза обучаются в школе с дырявой крышей и в окружении грибка. Об этом Life.ru рассказали в «Народном фронте».

В Саратовской области ученики Белгазинской школы учатся в здании с дырявой крышей. Видео © Предоставлено Life.ru

Представители организации отметили, что единственная в селе школа была построена в 90-х годах. С потолка осыпается штукатурка, а ещё всё время льётся вода. Из-за этого в нескольких кабинетах пришлось прекратить занятия. Сотрудники школы постоянно меняют вёдра в классах и коридорах из-за воды. В здании фиксируется влажность, а на стенах образовалась плесень.

Последний раз школу проверяли в 2006 году. В Народном фронте предположили, что всё дело в плохой дороге, из-за которой тяжело добираться до образовательного учреждения. При этом сотрудники районного комитета образования знают о проблемах, но жаловаться запрещают, иначе школу могут закрыть. А ликвидировать здание — не вариант: в селе живёт 214 человек, в том числе многодетные семьи с малышами, которым нужно где-то учиться. До другой школы нужно добираться восемь километров, транспорт туда не ходит. Представители Народного фронта обратились к главе администрации района с вопросом, почему школьники до сих пор ходят на уроки в школу, опасную для их здоровья.

Потолок рухнул на учеников московской школы прямо во время урока из-за открытого окна
Потолок рухнул на учеников московской школы прямо во время урока из-за открытого окна

А ранее Life.ru писал, что потолочная плитка рухнула на детей в школе в Подмосковье. В результате один из учеников попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Дарья Нарыкова
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