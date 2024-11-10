Россиянам объяснили, как не подцепить грибок в бассейне и спортзале
Подолог Шмидт: Гигиена ног и защитные спреи помогут защититься от грибка
Общественные места, такие как бассейны и спортивные залы, предоставляют идеальные условия для размножения грибков и вирусов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dev_Maryna
Общественные места, такие как бассейны и спортивные залы, предоставляют идеальные условия для размножения грибков и вирусов из-за повышенной влажности и температуры. Особенно опасными являются полы в раздевалках, саунах и на бортиках бассейна. Подолог Анастасия Шмидт рассказала Life.ru, как защитить свои ноги от грибка и бородавок при посещении таких мест.
Шмидт подчеркнула, что иммунная система человека играет важную роль в том, заболеет ли он грибковыми инфекциями, даже если контактировал с заражёнными поверхностями. Чтобы минимизировать риск, врач рекомендует использовать защитные спреи, такие как антисептики или специальные подологические препараты, которые нужно наносить до и после посещения бассейна. Также важно всегда носить индивидуальные тапочки в душах и раздевалках, чтобы избежать контакта с потенциально заражёнными поверхностями.
Многие почему-то забывают, что ноги тоже являются частью нашего тела, и гигиена ног очень важна. Тщательно мойте стопы и межпальцевые участки. Протирайте полотенцем, не оставляйте влагу на коже и между пальцами. Можно воспользоваться бумажными салфетками для очищения межпальцевых участков, ведь именно там влага даёт быстрый рост грибка.
Поддержание крепкого иммунитета также снижает вероятность заболевания, поэтому регулярные закаливания и приём витаминов для восполнения дефицитов помогут избежать множества инфекций. Кроме того, во время болезни стоит воздержаться от посещения бассейнов и спортзалов.
«А если возникли серьёзные проблемы — обратитесь к подологу, который даст рекомендации по обработке поражённых участков», — подытожила специалист.
Ранее россиянам раскрыли лучшие способы начать закаляться. Начинать этот процесс нужно с осторожностью, особенно если вы никогда раньше этого не практиковали. Самый лучший вариант «входа» — это контрастный душ.