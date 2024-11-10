Россиянам объяснили, как не подцепить грибок в бассейне и спортзале

Общественные места, такие как бассейны и спортивные залы, предоставляют идеальные условия для размножения грибков и вирусов из-за повышенной влажности и температуры. Особенно опасными являются полы в раздевалках, саунах и на бортиках бассейна. Подолог Анастасия Шмидт рассказала Life.ru, как защитить свои ноги от грибка и бородавок при посещении таких мест.

Шмидт подчеркнула, что иммунная система человека играет важную роль в том, заболеет ли он грибковыми инфекциями, даже если контактировал с заражёнными поверхностями. Чтобы минимизировать риск, врач рекомендует использовать защитные спреи, такие как антисептики или специальные подологические препараты, которые нужно наносить до и после посещения бассейна. Также важно всегда носить индивидуальные тапочки в душах и раздевалках, чтобы избежать контакта с потенциально заражёнными поверхностями.

Многие почему-то забывают, что ноги тоже являются частью нашего тела, и гигиена ног очень важна. Тщательно мойте стопы и межпальцевые участки. Протирайте полотенцем, не оставляйте влагу на коже и между пальцами. Можно воспользоваться бумажными салфетками для очищения межпальцевых участков, ведь именно там влага даёт быстрый рост грибка. Анастасия Шмидт Подолог

Поддержание крепкого иммунитета также снижает вероятность заболевания, поэтому регулярные закаливания и приём витаминов для восполнения дефицитов помогут избежать множества инфекций. Кроме того, во время болезни стоит воздержаться от посещения бассейнов и спортзалов.

«А если возникли серьёзные проблемы — обратитесь к подологу, который даст рекомендации по обработке поражённых участков», — подытожила специалист.