Пальмовое масло и трансжиры: 95% подарочных сладких наборов опасны для детей

Специалисты Роскачества провели исследование, выявив вредные для здоровья компоненты в 95% из проверенных 22-х новогодних конфетных наборов. Эти ингредиенты особенно опасны для детей. Результаты опубликованы на сайте организации.

В составе этих сладостей обнаружили целый букет вредных и даже опасных для здоровья компонентов:

Растительные масла (в том числе гидрогенизированные), без указания их типа;

Пальмовое масло и заменители молочного жира;

Консерванты, такие как сорбат калия и диоксид серы;

Кондитерские жиры и трансжиры;

Аллергены, включая ядра абрикосовых косточек, орехи и кофе.

Все эти вещества могут вызвать аллергию, нарушить процесс пищеварения и спровоцировать долгосрочные проблемы со здоровьем у детей. Специалисты порекомендовали родителям внимательно читать этикетки. С опаской следует относится к следующим продуктам:

Белый и горький шоколад;

Конфеты с помадным корпусом;

Карамель (в том числе леденцовая) и ирисы;

Кремовые пирожные и жвачка;

Лакомства с добавлением алкоголя, кулинарных жиров и маргарина.