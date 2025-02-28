Пальмовое масло и трансжиры: 95% подарочных сладких наборов опасны для детей
Роскачество: В 95% подарочных наборов конфет были обнаружены нарушения
Специалисты Роскачества провели исследование, выявив вредные для здоровья компоненты в 95% из проверенных 22-х новогодних конфетных наборов. Эти ингредиенты особенно опасны для детей. Результаты опубликованы на сайте организации.
В составе этих сладостей обнаружили целый букет вредных и даже опасных для здоровья компонентов:
- Растительные масла (в том числе гидрогенизированные), без указания их типа;
- Пальмовое масло и заменители молочного жира;
- Консерванты, такие как сорбат калия и диоксид серы;
- Кондитерские жиры и трансжиры;
- Аллергены, включая ядра абрикосовых косточек, орехи и кофе.
Все эти вещества могут вызвать аллергию, нарушить процесс пищеварения и спровоцировать долгосрочные проблемы со здоровьем у детей. Специалисты порекомендовали родителям внимательно читать этикетки. С опаской следует относится к следующим продуктам:
- Белый и горький шоколад;
- Конфеты с помадным корпусом;
- Карамель (в том числе леденцовая) и ирисы;
- Кремовые пирожные и жвачка;
- Лакомства с добавлением алкоголя, кулинарных жиров и маргарина.
Со сладостями следует быть очень осторожным, поскольку они могут оказаться не только вредными, но и способствуют преждевременному старению. Ранее врач Сухорукова рассказала, что процесс старения ускоряют сахар, лактоза, шлютен, трансжиры, соль и консерванты.
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