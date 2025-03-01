Провокатор высокого холестерина: Нутрициолог раскрыла вред кокосового масла

Многие уверены, что кокосовое масло — исключительно полезный продукт, однако оно на 86% состоит из насыщенных жиров. Избыточное его потребление увеличивает уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила в беседе с «Москвой 24» нутрициолог Людмила Петрова.

По словам эксперта, кокосовое масло не помогает в снижении веса, а его калорийность составляет 900 килокалорий на 100 граммов, что аналогично другим жирам. Это масло нельзя считать ни особенно полезным, ни вредным продуктом. При умеренном потреблении оно безопасно, поэтому рекомендуется ограничиться одной столовой ложкой (15 граммов) в день. Кроме того, не следует делать его основным источником жиров в своём рационе.