Нутрициолог назвала ингредиенты, которые сделают масленичный блин витаминным кладом

Чтобы блины принесли организму пользу, следует выбрать цельнозерновую муку, так как она позволяет сохранить все полезные свойства и способствует улучшению процесса пищеварения, помогая поддерживать стабильный уровень сахара в крови. О секретах полезных блинов в беседе с РИА «ФедералПресс» рассказала нутрициолог, health-коуч Наталья Баранова.

«Блины из цельнозерновой муки станут отличным выбором для завтрака или перекуса, наполняя ваш день энергией и здоровьем», – заявила эксперт.

Рецепт можно разнообразить, добавив в тесто, к примеру, натёртую морковь или шпинат. Они придадут интересный цвет и наполнят продукт витаминами и полезными веществами. Это идеально для тех, кто следит за рационом.

Традиционные сладкие начинки можно заменить творогом с мёдом и ягодами. Они содержат белок и антиоксиданты. Если хочется солёного, то можно использовать начинки из сыра, жирной рыбы или отварного филе курицы с зеленью и грибами.

Можно также добавить оливковое или кокосовое масло. Это придаст заряд полезных жиров, необходимых для работы всего организма.

«Экспериментируйте с ингредиентами, добавляйте овощи и выбирайте здоровые начинки – и вы откроете для себя новые грани этого любимого лакомства! Блины могут стать не только вкусным угощением, но и вашим союзником в стремлении к здоровому образу жизни», – заключила Наталья Баранова.