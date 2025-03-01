Нутрициолог назвала ингредиенты, которые сделают масленичный блин витаминным кладом
Эксперт Баранова: Чтобы блины стали полезными используйте цельнозерновую муку
Чтобы блины принесли организму пользу, следует выбрать цельнозерновую муку, так как она позволяет сохранить все полезные свойства и способствует улучшению процесса пищеварения, помогая поддерживать стабильный уровень сахара в крови. О секретах полезных блинов в беседе с РИА «ФедералПресс» рассказала нутрициолог, health-коуч Наталья Баранова.
«Блины из цельнозерновой муки станут отличным выбором для завтрака или перекуса, наполняя ваш день энергией и здоровьем», – заявила эксперт.
Рецепт можно разнообразить, добавив в тесто, к примеру, натёртую морковь или шпинат. Они придадут интересный цвет и наполнят продукт витаминами и полезными веществами. Это идеально для тех, кто следит за рационом.
Традиционные сладкие начинки можно заменить творогом с мёдом и ягодами. Они содержат белок и антиоксиданты. Если хочется солёного, то можно использовать начинки из сыра, жирной рыбы или отварного филе курицы с зеленью и грибами.
Можно также добавить оливковое или кокосовое масло. Это придаст заряд полезных жиров, необходимых для работы всего организма.
«Экспериментируйте с ингредиентами, добавляйте овощи и выбирайте здоровые начинки – и вы откроете для себя новые грани этого любимого лакомства! Блины могут стать не только вкусным угощением, но и вашим союзником в стремлении к здоровому образу жизни», – заключила Наталья Баранова.
Ранее нутрициолог Хайкина рассказала, как на Масленицу испечь блины для тех, кто стремится сбросить лишний вес. По её словам, лучшим ингредиентом для такого угощения станет овсяная мука. Кроме того, можно заменить сливочное масло на небольшое количество растительного.
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