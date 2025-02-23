Врач поделилась рецептом блинчиков на Масленицу для худеющих

В преддверии Масленицы многие интересуются, возможно ли приготовить главное угощение праздника так, чтобы оно было не только вкусным, но и диетическим. Рецептом таких блинчиков поделилась врач-эндокринолог и нутрициолог из «СМ-Клиника» Дарья Хайкина в интервью с «Газетой.ru».

«Для этого рецепта не требуется большое количество ингредиентов. Ингредиенты здесь рассчитаны примерно на 5-6 блинов. Рецепт включает в себя: 2 яйца; 100 мл молока (или растительного аналога); 2 ст. л. овсяной муки (можно перемолоть овсянку); 1 ст. л. греческого йогурта; 1 ч. л. растительного масла; щепотку соли и разрыхлителя; подсластитель (по желанию)», — сказала эксперт.

Для начала необходимо взбить яйца с молоком и йогуртом до получения однородной массы. Затем добавляем овсяную муку, соль и разрыхлитель, тщательно перемешиваем. Далее разогреваем сковороду на плите, слегка смазываем её маслом и начинаем жарить блины на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. В результате калорийность одного блина составляет примерно 80 ккал, при этом он содержит около 6 г белка, 7 г углеводов и 3 г жиров.

Также медик рекомендует заменить сливочное масло на растительное и уменьшить его количество. Овсяная мука поможет выровнять уровень сахара в крови и предотвратить скачки инсулина. Вместо сахара можно использовать подсластитель или заменить его на фрукты.