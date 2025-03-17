Скрытая угроза: Найдены клетки, провоцирующие рак яичников

Исследователи из Питтсбургского университета выяснили, что снижение антиоксидантной защиты в клетках маточных труб может привести к развитию рака яичников из-за накопления повреждений в ДНК. Результаты работы были опубликованы в журнале Cancer Discovery.

Рак яичников считается одним из наиболее опасных видов онкологических заболеваний у женщин. На начальных стадиях болезнь часто не проявляется, а существующие методы диагностики обычно не позволяют выявить онкологию вовремя. Для женщин с высоким риском единственным эффективным методом профилактики остаётся хирургическое удаление яичников.

Долгое время считалось, что рак начинается с мутаций в эпителиальных клетках маточных труб, которые затем превращаются в предраковые образования и злокачественные опухоли. Однако механизм, запускающий этот процесс, оставался неизвестным. Учёные решили исследовать клетки, которые могут способствовать развитию опухолей. Они изучили соединительную ткань маточных труб у здоровых женщин и обнаружили группу клеток, напоминающих мезенхимальные стволовые, которые участвуют в восстановлении тканей организма.

Эти клетки проявляли признаки, характерные для злокачественных процессов, хотя у пациенток не было диагностировано опухолей. При добавлении этих клеток в лабораторные органоиды, созданные из здоровых тканей, нормальные эпителиальные клетки начали мутировать.

Исследователи установили, что эти клетки имеют низкий уровень антиоксиданта АМФ-киназы. Из-за его недостатка копится белок WT1, который повреждает ДНК. Эти изменения создают благоприятные условия для развития рака. Кроме того, было замечено, что «опасные» клетки чаще встречаются у женщин с мутациями в генах BRCA и у пожилых пациенток.

По мнению исследователей, выявление этого специфического типа клеток с помощью анализов может помочь в раннем диагностировании рака яичников. Они также отметили, что существуют препараты, способные повысить уровень АМФ-киназы, и их применение может предотвратить или обратить вспять опасные изменения в соединительной ткани маточных труб.