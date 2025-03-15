Эти 5 знаков зодиака минует полоса неудач озлобившегося в марте 2025 ретроградного Меркурия
Первый ретроградный Меркурий 2025 года уже начался. Планета будет ретроградить с 15 марта по 7 апреля, и для некоторых представителей зодиакального круга это будет удачным временем. Кому повезёт, рассказывает Life.ru.
Ретроградный Меркурий — это явление, которое больше относится к области оптических иллюзий, нежели к движению небесных сфер. Четыре раза в год планета, самая маленькая и близкая к Солнцу, достигает такой высокой угловой скорости движения, при которой с Земли кажется, что та движется вспять. Обратное движение происходит только в людских глазах: на самом деле Меркурий продолжает двигаться как обычно. Но астрология относится не к реальному положению дел в космическом вакууме, а к влиянию небесных феноменов на людей, поэтому на знаки зодиака самый знаменитый ретроград оказывает большое воздействие. В марте 2025 года Меркурий будет ретроградить в Рыбах и Овне. В материале расскажем, какие знаки зодиака будут процветать в самой сердцевине ретроградного Меркурия — с 15 марта по 7 апреля.
Знак зодиака Овен
Знак зодиака Овен — ретро-Меркурий принесёт счастье в личной жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski
Если у Тельцов по гороскопу в период ретроградного Меркурия будет ряд проблем с отношениями, то Овны по зодиаку о конфликтах и ссорах с партнёром могут просто забыть. Наоборот, во время ретро-положения планеты отношения станут для них тихой гаванью, которая надёжно укроет от суеты деловой жизни, подарит отдых и безопасность. А одинокие представители знака зодиака Овен многократно повысят свои шансы найти единственного любимого человека с 15 марта по 7 апреля. Самое главное, что отношения, которые вы начнёте в ретроградный Меркурий, окажутся долгосрочными и стабильными.
Знак зодиака Рыбы
Знак зодиака Рыбы — ментальная стабильность на высоте! Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski
Знак зодиака Рыбы довольно сильно пострадает в эмоциональной сфере от начавшегося 14 марта коридора затмений. Но не всё так плохо: ретроградный Меркурий в вашем знаке смягчит удар, а после закрытия коридора 29 марта состояние вообще станет великолепным. Окажется, что это не депрессия, а всего лишь период между лунным и солнечным затмениями. Сильная тревога и апатия, что одолевали представителей знака зодиака Рыбы с 14 по 29 марта, целиком рассеются, психика будет полностью готова к новым начинаниям и достижению долгосрочных целей. Не забывайте следить за ней: это не последний коридор затмений в истории.
Знак зодиака Дева
Знак зодиака Дева — финансовый успех и творческая энергия в этот ретроградный Меркурий. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski
Для рождённых под знаком Девы ретроградный Меркурий в марте 2025 года готовит множество приятных сюрпризов. В основном они будут финансовыми, но и в творческой сфере вас тоже ждут успехи. Ожидайте от ретроградного периода маленькой планеты как премии по работе, так и возвращения долгов, о которых вы сами даже могли забыть. Весна — в принципе период вдохновения, и Девы почувствуют это в особенности, так как влияние общего весеннего возрождения природы на пару с ретроградным Меркурием с 15 марта по 7 апреля подарит вам много бурной творческой энергии. Время достать с полки чернила, краски или старый синтезатор.
Знак зодиака Лев
Знак зодиака Лев в период ретроградного Меркурия столкнётся с необычным уровнем процветания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski
В первый ретроградный Меркурий 2025 года Львы по гороскопу столкнутся с непривычным процветанием. В личной жизни всё будет так хорошо, что будет трудно в это поверить: не сомневайтесь в себе, вы всегда были этого достойны. Рождённым под знаком зодиака Лев нравится, когда их таланты оценивают по достоинству, и как раз с 15 марта вы совершите прорыв в этом отношении. Ваши профессиональные и творческие «котировочки» растут, и этот процесс — неизбежен. А ещё в период ретроградного Меркурия в марте 2025-го вы можете без страха заниматься здоровьем, а также идти к врачу: даже если найдут проблемы, они будут незначительными.
Знак зодиака Скорпион
Знак зодиака Скорпион получит множество карьерых возможностей в этот ретро-Меркурий. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski
Скорпион по гороскопу во время ретроградного Меркурия с 15 марта по 7 апреля может ожидать непредсказуемых карьерных возможностей. Например, если десять лет назад вы пытались устроиться на престижную работу, но что-то пошло не так, в этот ретро-Меркурий Вселенная вспомнит о вас и подарит второй шанс. Не упустите его хотя бы сейчас. Для тех представителей знака зодиака Скорпион, что не думают о смене профессии, так как находятся на своём месте, звёзды тоже подготовили подарок: ваш труд оценят по достоинству и покажут, насколько сильно вас уважают.
Ретроградный Меркурий стал притчей во языцех, причём не только в астрологии. Даже специалисты в области IT принимают во внимание существование данного феномена. Исторически сложилось, что любые необычные явления в небе вызывают у людей тревогу или, наоборот, экстатические переживания. Это обусловлено простой истиной: мы живём на планете Земля и любой непонятный «движ» в её атмосфере может представлять для нас потенциальную угрозу. В отличие от метеоритов, ретроградный Меркурий в марте 2025 года не может нам сильно навредить, но своё воздействие всё равно оказывает. Если сейчас вы вспомнили фильм «Солярис» Тарковского, то самое время пройти тест на знание артхауса от Life.ru.
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