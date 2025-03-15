Эти 5 знаков зодиака минует полоса неудач озлобившегося в марте 2025 ретроградного Меркурия

Ретроградный Меркурий — это явление, которое больше относится к области оптических иллюзий, нежели к движению небесных сфер. Четыре раза в год планета, самая маленькая и близкая к Солнцу, достигает такой высокой угловой скорости движения, при которой с Земли кажется, что та движется вспять. Обратное движение происходит только в людских глазах: на самом деле Меркурий продолжает двигаться как обычно. Но астрология относится не к реальному положению дел в космическом вакууме, а к влиянию небесных феноменов на людей, поэтому на знаки зодиака самый знаменитый ретроград оказывает большое воздействие. В марте 2025 года Меркурий будет ретроградить в Рыбах и Овне. В материале расскажем, какие знаки зодиака будут процветать в самой сердцевине ретроградного Меркурия — с 15 марта по 7 апреля.

Знак зодиака Овен

Знак зодиака Овен — ретро-Меркурий принесёт счастье в личной жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Если у Тельцов по гороскопу в период ретроградного Меркурия будет ряд проблем с отношениями, то Овны по зодиаку о конфликтах и ссорах с партнёром могут просто забыть. Наоборот, во время ретро-положения планеты отношения станут для них тихой гаванью, которая надёжно укроет от суеты деловой жизни, подарит отдых и безопасность. А одинокие представители знака зодиака Овен многократно повысят свои шансы найти единственного любимого человека с 15 марта по 7 апреля. Самое главное, что отношения, которые вы начнёте в ретроградный Меркурий, окажутся долгосрочными и стабильными.

Знак зодиака Рыбы

Знак зодиака Рыбы — ментальная стабильность на высоте! Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Знак зодиака Рыбы довольно сильно пострадает в эмоциональной сфере от начавшегося 14 марта коридора затмений. Но не всё так плохо: ретроградный Меркурий в вашем знаке смягчит удар, а после закрытия коридора 29 марта состояние вообще станет великолепным. Окажется, что это не депрессия, а всего лишь период между лунным и солнечным затмениями. Сильная тревога и апатия, что одолевали представителей знака зодиака Рыбы с 14 по 29 марта, целиком рассеются, психика будет полностью готова к новым начинаниям и достижению долгосрочных целей. Не забывайте следить за ней: это не последний коридор затмений в истории.

Знак зодиака Дева

Знак зодиака Дева — финансовый успех и творческая энергия в этот ретроградный Меркурий. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Для рождённых под знаком Девы ретроградный Меркурий в марте 2025 года готовит множество приятных сюрпризов. В основном они будут финансовыми, но и в творческой сфере вас тоже ждут успехи. Ожидайте от ретроградного периода маленькой планеты как премии по работе, так и возвращения долгов, о которых вы сами даже могли забыть. Весна — в принципе период вдохновения, и Девы почувствуют это в особенности, так как влияние общего весеннего возрождения природы на пару с ретроградным Меркурием с 15 марта по 7 апреля подарит вам много бурной творческой энергии. Время достать с полки чернила, краски или старый синтезатор.

Знак зодиака Лев

Знак зодиака Лев в период ретроградного Меркурия столкнётся с необычным уровнем процветания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

В первый ретроградный Меркурий 2025 года Львы по гороскопу столкнутся с непривычным процветанием. В личной жизни всё будет так хорошо, что будет трудно в это поверить: не сомневайтесь в себе, вы всегда были этого достойны. Рождённым под знаком зодиака Лев нравится, когда их таланты оценивают по достоинству, и как раз с 15 марта вы совершите прорыв в этом отношении. Ваши профессиональные и творческие «котировочки» растут, и этот процесс — неизбежен. А ещё в период ретроградного Меркурия в марте 2025-го вы можете без страха заниматься здоровьем, а также идти к врачу: даже если найдут проблемы, они будут незначительными.

Знак зодиака Скорпион

Знак зодиака Скорпион получит множество карьерых возможностей в этот ретро-Меркурий. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Скорпион по гороскопу во время ретроградного Меркурия с 15 марта по 7 апреля может ожидать непредсказуемых карьерных возможностей. Например, если десять лет назад вы пытались устроиться на престижную работу, но что-то пошло не так, в этот ретро-Меркурий Вселенная вспомнит о вас и подарит второй шанс. Не упустите его хотя бы сейчас. Для тех представителей знака зодиака Скорпион, что не думают о смене профессии, так как находятся на своём месте, звёзды тоже подготовили подарок: ваш труд оценят по достоинству и покажут, насколько сильно вас уважают.