7 астероидов, которые летят на Землю в 2025 году: Ждать ли конец света и когда он будет

Космос до сих пор остаётся для человечества полузакрытой книгой. Вселенная бесконечна, по ней в соответствии с законами физики двигается огромное количество небесных тел, и некоторые сталкиваются друг с другом. Мы точно знаем, что столкновения с астероидами, способными уничтожить город, случаются раз в несколько десятков тысяч лет, а коллизии с метеоритами, которые могут уничтожить большую часть жизни на планете, — раз в десятки миллионов. Но всё равно каждая новость об астероидах вселяет в нас ужас, невольно заставляя думать: найдётся ли в ближайшее время действительно большое небесное тело, которое снесёт нашу цивилизацию с лица Земли? В оставшуюся часть 2025 года в опасной близости от Земли пролетят семь астероидов. Астрономы утверждают, что шансы на столкновение невысоки, но нужно хотя бы знать о датах, когда нас посетят эти ужасающие космические странники.

Какие астероиды пролетят близко от Земли в 2025 году?

В 2025 году нам осталось пережить всего семь сближений с астероидами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Paopano

В 2025 году нас ждёт нежеланная встреча ещё с семью представителями «расы астероидов». Такое ощущение, будто они будут летать вокруг Земли круглый год: с марта по декабрь от них не будет покоя. Путь от астероида до Земли принято измерять в лунных расстояниях — это такое количество километров, на котором находится Луна от планеты. Одно лунное расстояние — 384 400 километров, два — 768 800 и так далее. Рассказываем, в какие даты следует ожидать сближения планеты с метеоритами.

21 марта к нам пожалует астероид 2021 FH1 диаметром от 23 до 52 метров. Приблизится на 3,8 лунного расстояния.

к нам пожалует астероид 2021 FH1 диаметром от 23 до 52 метров. Приблизится на 3,8 лунного расстояния. 11 апреля прилетит астероид 2023 HG диаметром от 10 до 23 метров. Приблизится на 3,6 лунного расстояния. По размерам он как Челябинский метеорит.

прилетит астероид 2023 HG диаметром от 10 до 23 метров. Приблизится на 3,6 лунного расстояния. По размерам он как Челябинский метеорит. 11 апреля также покажется астероид 2023 KU размером 90–200 метров. Приблизится на 2,76 лунного расстояния. Это уже опасно.

также покажется астероид 2023 KU размером 90–200 метров. Приблизится на 2,76 лунного расстояния. Это уже опасно. 15 августа нас порадует своим присутствием астероид 2021 PJ1 диаметром от 18 до 40 метров. Приблизится на 4,3 лунного расстояния.

нас порадует своим присутствием астероид 2021 PJ1 диаметром от 18 до 40 метров. Приблизится на 4,3 лунного расстояния. 22 августа прилетит астероид 2023 PX размером 17–39 метров. Приблизится на 2,4 лунного расстояния. Ещё один «Челябинский метеорит».

прилетит астероид 2023 PX размером 17–39 метров. Приблизится на 2,4 лунного расстояния. Ещё один «Челябинский метеорит». 13 сентября пожалует астероид 2022 SS2 размером 9,8–22 метров. Приблизится на 2,3 лунного расстояния.

пожалует астероид 2022 SS2 размером 9,8–22 метров. Приблизится на 2,3 лунного расстояния. 18 декабря будет последний астероид года под названием 2015 XX168 диаметром от 20 до 45 метров. Приблизится на 4,7 лунного расстояний.

Вряд ли хоть один из них столкнётся с Землёй, считают учёные. Но пролетают они довольно близко. Даже в случае столкновения все они, кроме 2023 KU, нанесут ущерб, сравнимый с упавшим на нашей памяти Челябинским метеоритом. Если астероид не упадёт в центр города, максимум, на что он способен, — выбить окна в домах. 2023 KU — другое дело. Такой космический камень в силах уничтожить небольшую страну. Но были (и есть) астероиды ещё более опасные.

Какие астероиды потенциально могут уничтожить жизнь на Земле?

Среди современных астероидов есть и те, что способны уничтожить жизнь на планете. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mikael Damkier

К счастью, таких совсем немного. Но эти небесные тела представляют повышенную опасность для Земли и людей на ней. Всё дело в размерах: если «диаметр» астероида превышает несколько десятков метров, он уже считается опасным, так как может уничтожить Калифорнию. На данный момент учёные выделили три небесных тела, которые потенциально могут покончить со всеми нами.

Апофис

Апофис — это околоземной астероид размером приблизительно 370 метров. Его открыли в 2004 году в обсерватории Китт-Пик в штате Аризона. Близко к Земле Апофис подойдёт 13 апреля 2029 года, потом в 2036-м и в 2068-м. Раньше учёные считали, что метеорит врежется в нашу планету в 2029 году, но потом пересмотрели вычисления, и теперь они уверены, что столкновения Апофиса с Землёй можно не ждать ещё лет сто или двести.

Астероид 2024 YR4

Этот «плохой мальчик» размером около 100 километров. В случае столкновения такового с Землёй может быть уничтожен целый регион или небольшая европейская держава. Последний раз он проходил близко к Земле 25 декабря 2024 года на отдалении около двух лунных расстояний. В следующий раз Астероид 2024 YR4 приблизится к нам 22 декабря 2032 года. Шанс катастрофы — 1 к 65.

Астероид 2011 UL21

Астероид 2011 года по-другому называется «Убийцей планет». Всё дело в его размерах. В диаметре он составляет около 2,5 километра — это уже много. По крайней мере, достаточно, чтобы нарушить баланс жизни на целом континенте. В следующий раз «убийца» посетит нас только в 2089 году. Это повод порадоваться.

Какие метеориты уже падали на Землю?

На Землю уже падало несколько смертоносных астероидов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

Тем временем некоторые астероиды уже падали на Землю и наносили ей различного рода ущерб. Страдала от них и жизнь на планете: все знают, почему 66 миллионов лет назад умерли динозавры. Представляем вам подборку самых смертоносных метеоритов, что уже сталкивались с поверхностью нашей планеты.

Астероид Чиксулуб

Чиксулуб («Демон клещей») — это причина вымирания динозавров. А вот акаридам он по душе — клещи селятся на его кратере. Фото © YouTube / Парадокс

Чиксулуб — это название гигантского кратера, который образовался после падения астероида. Изящное название на самом деле составлено при помощи двух слов из испанского и юкатекского языков. Оно переводится как «демон клещей». Дело в том, что место падения этого метеорита — на полуострове Юкатан — испокон веков кишело паразитическими иксодовыми тварями. Возможно, они чувствовали, что здесь произошла самая ужасающая трагедия в истории жизни на Земле?

Впрочем, не для всех случившееся оказалось трагедией. Чиксулуб — причина вымирания динозавров и в принципе большинства живых существ на планете. С его падением оканчивается меловой период и начинается палеогеновый. И если бы не Чиксулуб, кто знает — может быть, Земля была бы заселена не людьми, а разумными ящерами. По размерам самый смертоносный метеорит был 25 километров в диаметре. Это в несколько раз больше, чем самые опасные астероиды ближайших лет.

Астероид Барринджера

Наши далёкие предки воочию видели астероид Барринджера. Фото © Wikipedia

Барринджер ударился о Землю 50 тысяч лет назад. Прямые предки нашего вида, человека разумного, застали падение этого метеорита. Астероид составлял 1,2 километра в диаметре, он приземлился в Аризоне. Может быть, Голливуд был прав, снимая фильмы о том, как конец света начинается либо в Нью-Йорке, либо в Лос-Анджелесе? По крайней мере, и Барринджер, и Чиксулуб явно облюбовали Американский континент.

Тунгусский метеорит

Тунгусский метеорит стал зловещим предвестником бед, которые надвигались на Россию. Топи реки Тунгуски, в районе которых, предположительно, упал метеорит. Фото © Wikipedia

Определить размеры Тунгусского метеорита на данный момент невозможно. Дело в том, что астероид взорвался над тайгой, так и не достигнув поверхности Земли, 30 июня 1908 года. Ударная волна от этого столкновения дошла до Вашингтона и Великобритании. Было уничтожено больше 2000 километров деревьев. После взрыва на территории России люди видели серебряные облака, светлые сумерки и солнечные ореолы, похожие на нимб. После такого психика расшаталась бы у самого ментально стабильного человека.

Челябинский метеорит

Челябинский метеорит не оставил человеческих жертв: и правда чудо Господне! Фото © ТАСС / Вадим Ахметов

Это был последний на данный момент раз, когда настолько большой астероид упал на Землю. Около города Чебаркуль Челябинской области 15 февраля 2013 года приземлился метеорит. Ударная волна от него прокатилась по всем соседним российским регионам и части Казахстана. По диаметру самый большой «челябинец» был на самом деле маловат: всего-то 20 метров. Он, как и Тунгусский метеорит, взорвался ещё в атмосфере, а землю усыпало кусками «космического бродяги». В Челябинске пострадали 7 тысяч домов и около полутора тысяч человек, но чудесным образом никто не погиб.

А кто защищает Землю от астероидов?

Есть одна планета, которая укрывает Землю от астероидов, будто заботливый старший брат. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Да, в космосе есть один «помощник» Земли, который защищает её от падения метеоритов. Имя ему Юпитер. Эта планета поистине огромная, самая большая в Солнечной системе, и сила её гравитации тоже безмерна. Юпитер просто затягивает на свою орбиту часть астероидов и комет. Но есть одна оговорка: это небесные тела с широкой орбитой. А если периодичность «возвращения» астероида небольшая, то Юпитер выступит как злейший враг всего живого на Земле: наоборот, отправит «космического бродягу» в нашу сторону.