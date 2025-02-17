Учёные в панике: Чем плоха тёплая зима и какие изменения климата случатся через пару лет

Февраль на исходе, а зима в Центральную Россию пришла с двухмесячным запозданием. Ни сугробов, ни адаптации к холоду, нет детских голосов во дворах — кататься на санках негде, а лепить снеговиков попросту не из чего. Вместо привычных пейзажей — серые улицы, грязные лужи и неубедительные -5 °C.

Аномальная зима: что происходит с природой и почему это плохо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Look Studio

Когда на нас ещё не обрушилась случайная неделя морозов, так как вскоре снова обещают потепление, соцсети разделились на два лагеря. Одни радуются, что не нужно носить пять слоёв одежды и копаться в сугробах, другие — с тоской пересматривают старые фотографии снежных зим и вспоминают, как здорово было выйти на каток, поваляться в снегу или просто почувствовать на лице ледяной воздух. Но вот главный вопрос: а что, если это навсегда? Что с нами случится, если настоящая зима — с морозами и снегопадами — останется только в старых фотоальбомах?

Несезонное потепление: в лесу просыпаются медведи и клещи

Человеку ещё можно подстроиться, а вот природа такого сценария не ждала. Животные, которые веками привыкли к суровым зимам, внезапно оказались в ситуации, когда привычные биологические ритмы не работают. В разных уголках России в январе видели проснувшихся ёжиков, барсуков, енотовидных собак и даже медведей. С этим есть серьёзная проблема: зимой они спят не просто так. Спячка помогает пережить голодный сезон без еды. Но если зверь проснулся, то обратно он уже не уснёт — метаболизм запущен, организм требует калорий. А еды-то нет! Медведи-шатуны, ослабленные и голодные, бродят в поисках пропитания и могут выходить к людям. Для них это смертный приговор.

Нашествие насекомых не за горами

Тёплая зима 2025: пугающие прогнозы учёных на ближайшее будущее. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Protasov AN

И если медведей жаль, то вот кого не очень — так это комаров, клещей и прочих «приятных» существ. С тёплыми зимами они выживают в большем количестве, а значит, летом нам стоит ждать масштабного нашествия. Биологи предупреждают: популяции насекомых-вредителей растут, а вместе с ними и риск новых эпидемий.

Пчёлы, напротив, оказываются в проигрыше. Обычно зимой они экономят энергию, но если тепло, то насекомые активизируются и начинают искать несуществующую еду, тратя драгоценные запасы. В результате семья может погибнуть. Так что природа от тепла в восторге не больше, чем лыжники, которым негде кататься.

Лыжи по цене дров, а пуховики — в ауте

К чему приведёт глобальное потепление. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gold Picture

Если бы погода умела считать деньги, она бы точно вошла в рейтинг самых беспощадных бизнес-убийц сезона. Тёплая зима нанесла огромный удар по индустрии зимнего отдыха. Горнолыжные курорты в панике: вместо заснеженных трасс — земля и камни. Катки тают, тюбинговые горки простаивают, а магазины завалены лыжами и коньками, которые никто не покупает.

Производители зимней одежды кусают локти. Пуховики, валенки, меховые шапки — всё это теперь никому не нужно. Даже сапоги с высоким голенищем продаются хуже: зачем они, если можно спокойно ходить в кроссовках? А вот кому зима сделала подарок, так это коммунальщикам. Власти городов Центральной России уже подсчитывают экономию: только на уборке снега и реагентов они сберегли сотни миллионов рублей. Но экономика — штука сложная. Там, где одним хорошо, другим — катастрофа.

Россия как новая Испания? Или новое болото?

Когда речь заходит о глобальном потеплении, некоторые оптимисты говорят: «Так это же прекрасно! Будем жить как в Европе!» Действительно, с более мягким климатом у России открываются новые перспективы. Земли, которые раньше были непригодны для сельского хозяйства, можно будет обрабатывать. Возможно, даже виноделие на севере станет реальностью. А Северный морской путь, раньше замерзающий на полгода, может стать доступным для судоходства круглый год.

Почему зимы становятся мягче и чем это грозит экономике и здоровью людей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / tete_escape

Но не всё так радужно. Чем дальше, тем больше погодные аномалии становятся экстремальными. Вместо привычных стабильных сезонов нас ждут резкие скачки температуры, засухи, ураганы, нехарактерные для нашего климата ливни и смерчи. Учёные предупреждают: если процесс потепления не остановится, через 50 лет Центральная Россия может столкнуться с проблемами нехватки воды. Реки мелеют, снежного запаса, который раньше питал их весной, нет. А ещё нас ждёт наплыв климатических мигрантов. Уже сейчас миллионы людей из Азии и Африки теряют свои дома из-за засух и природных катаклизмов. В будущем Россия может стать одним из главных направлений для тех, кто ищет спасения от разрушенных экосистем.

Что дальше? Смириться или бороться?

Зиму 2025 года мы уже не изменим. Но то, какой будет зима 2050 года, зависит от нас. Учёные бьют тревогу: климат меняется быстрее, чем прогнозировалось. Глобальное потепление перестало быть чем-то далёким. Оно здесь и сейчас, прямо под нашими ногами, в лужах вместо сугробов, в комарах, которые не погибли зимой, в пустых горнолыжных курортах и проснувшихся медведях, пишет издание «Вечерняя Москва».

Что будет, если снегопады исчезнут. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mariana Serdynska