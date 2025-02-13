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13 февраля, 02:25

Оттепель разбудила енотовидных собак в Ленобласти, и они не засыпают обратно

Во Всеволожском районе Ленинградской области раньше времени проснулись енотовидные собаки. Эти животные погружаются в спячку с приходом морозов и возвращаются к активной жизни лишь весной. Однако аномальная оттепель вмешалась в их график, рассказал телеканалу «Санкт-Петербург» биолог Павел Глазков.

«Эти пушистые зверьки больше не засыпают. Каждую ночь выходят из своей норы и активно обследуют территорию. С виду животные очень упитанные и, казалось бы, могли бы спокойно спать», — отметил эксперт.

Енотовидные собаки исследуют территорию. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Сочинскому таксисту придётся заплатить за оргию енотов на крыше своего авто
Сочинскому таксисту придётся заплатить за оргию енотов на крыше своего авто

Последствия аномально тёплой зимы на себе скоро ощутят и люди, предупреждал Life.ru. Сезон аллергий, который обычно начинается в марте-апреле, в этом году стартует уже в феврале.

Обложка ©

Телеканал «Санкт-Петербург»

Тимур Хингеев
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