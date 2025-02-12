Сочинскому таксисту придётся заплатить за оргию енотов на крыше своего авто

Таксисту, который в Сочи катал на крыше своего автомобиля совокупляющихся енотов, назначили административный штраф. Об этом пишет пресс-служба полиции города.

Еноты предались любви прямо на крыше едущего такси. Видео © Kub Mash

Сообщается, что мужчина поместил зверьков на крыше, чтобы не запачкать салон. Отвезти такой ценный груз его попросил знакомый. Чем на деле там занимались мохначи, шофёр не видел.

Сочинские гаишники привлекли к ответственности таксиста, на крыше авто которого совокуплялись еноты. Видео © Telegram / Полиция Сочи

В полиции уточнили, что еноты в ходе этой необычной поездки не пострадали.