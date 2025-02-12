День святого Валентина отметили досрочно: В Сочи два енота устроили оргию на крыше мчащегося такси
В Сочи два енота предались любви прямо на крыше едущего такси
В Сочи водители заметили странную картину: два енота предавались любви прямо на крыше мчащегося такси. Сцена 18+ попала на видео и насмешила очевидцев.
Еноты предались любви прямо на крыше едущего такси. Видео © Kub Mash
Как животные оказались в такой ситуации — неизвестно.
А ранее енот Ронни устроил переполох в Норильске. Из-за его проделок пять домов остались без света: питомец скрылся от хозяйки и пробрался в трансформаторную подстанцию.
Обложка ©
Шедеврум/Life.ru