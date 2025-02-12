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12 февраля, 08:05

День святого Валентина отметили досрочно: В Сочи два енота устроили оргию на крыше мчащегося такси

В Сочи два енота предались любви прямо на крыше едущего такси

В Сочи водители заметили странную картину: два енота предавались любви прямо на крыше мчащегося такси. Сцена 18+ попала на видео и насмешила очевидцев.

Еноты предались любви прямо на крыше едущего такси. Видео © Kub Mash

Как животные оказались в такой ситуации — неизвестно.

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А ранее енот Ронни устроил переполох в Норильске. Из-за его проделок пять домов остались без света: питомец скрылся от хозяйки и пробрался в трансформаторную подстанцию.

Обложка ©

Шедеврум/Life.ru

Александра Вишнякова
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