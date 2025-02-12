День святого Валентина отметили досрочно: В Сочи два енота устроили оргию на крыше мчащегося такси

В Сочи водители заметили странную картину: два енота предавались любви прямо на крыше мчащегося такси. Сцена 18+ попала на видео и насмешила очевидцев.

Еноты предались любви прямо на крыше едущего такси. Видео © Kub Mash

Как животные оказались в такой ситуации — неизвестно.