Немецкий город Кассель столкнулся с неожиданной проблемой — нашествием енотов. Существует предположение, что виновником событий является Герман Геринг, занимавший пост министра лесного хозяйства и бывшего личным егерем Адольфа Гитлера. Вероятно, в 30-х он решил внести свой вклад в улучшение местной экосистемы и распорядился выпустить на свободу две пары енотов, привезённых из Северной Америки.

Однако эта инициатива привела к серьёзным последствиям. По оценкам специалистов, сейчас в Германии живёт около двух миллионов енотов, которые наносят ущерб имуществу и могут быть опасны для людей.

В Касселе еноты стали настоящим бедствием для местных жителей. Один из фермеров, пытаясь выгнать енота из курятника, получил глубокие царапины от его когтей и лишился возможности пользоваться одной рукой. В другом случае женщина обнаружила енота в своей прачечной и попыталась поймать его, но животное агрессивно атаковало её. В результате полученных ран у женщины развился сепсис.

Проблема с енотами в Германии приобрела настолько серьёзный характер, что власти начали борьбу с этими животными ещё в 2005 году. Еноты не только наносят ущерб виноградникам, но и приходят в города, где ищут пищу на помойках, что делает их возможными переносчиками различных инфекций.

Местные жители нашли необычное решение проблемы — они начали употреблять их в пищу. Майкл Рейсс, один из первых, кто начал готовить блюда из этих животных, стал знаменитым благодаря своим кулинарным экспериментам. Его ловушки позволяют ловить до десяти енотов за ночь, каждый из которых даёт около двух килограммов мяса.

В 2016 году Европейский союз включил енотов в список из 1800 инвазивных чужеродных видов, и страны ЕС были вынуждены принять меры по их контролю. Отстрел этих животных стал восприниматься как печальная необходимость, необходимая для регулирования их численности и защиты населения.

Таким образом, историческая ошибка Геринга, которая поначалу казалась незначительной, превратилась в серьёзную экологическую и социальную проблему для Германии. Теперь властям и гражданам страны предстоит найти эффективные пути решения этой ситуации, чтобы минимизировать последствия и обеспечить безопасность населения.