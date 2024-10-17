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17 октября, 14:06

В Москве спасатели вызволяют енота, запутавшегося в проволоке на дереве

В Москве произошло ЧП с участием любопытного енота. Дикий зверёк залез на дерево, но самостоятельно спуститься обратно уже не смог. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на столичные экстренные службы.

По данным издания, енот запутался в проволоке на дереве в районе Аминьевского шоссе. Освобождать животное из воздушного плена пришлось спасателям. Иные подробности не приводятся.

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Ранее Life.ru сообщал, что еноты совершили дерзкий побег из кафе в Барнауле. Однако коварным планам Кнопочки и Ракеты не суждено было сбыться — животных поймали и отправили на карантин.

Обложка ©

pixabay / Rudy2006

Борис Эльфанд
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