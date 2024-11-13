Зря усыпили: Интернет-звезда белка Арахис из США была не опасна для человека

Белочка Пинат или как её называют в России — Арахис, а также енот Фред, оказывается, были вовсе не опасны для человека. Это показали результаты их тестов на бешенство, заявил глава администрации округа Чемунг штата Нью-Йорк Крис Мосс.

«Отрицательные. Оба теста пришли отрицательные», — сказал чиновник во время брифинга в ответ на вопрос журналиста.

Мэр Нью-Йорка также рассказал, что ни он, ни округ не знал, что эти животные обрели огромную популярность в социальных сетях. В данном случае власти просто действовать по алгоритму. При этом чиновник допускает, что белку и енота могли усыпить поспешно и за ними можно было понаблюдать пару дней прежде, чем переходить к более решительным мерам.