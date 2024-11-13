Зря усыпили: Интернет-звезда белка Арахис из США была не опасна для человека
Мэр Мосс: Тесты белки Пината и енота Фреда на бешенство оказались отрицательными
Белка Арахис из США. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / peanut_the_squirrel12
Белочка Пинат или как её называют в России — Арахис, а также енот Фред, оказывается, были вовсе не опасны для человека. Это показали результаты их тестов на бешенство, заявил глава администрации округа Чемунг штата Нью-Йорк Крис Мосс.
«Отрицательные. Оба теста пришли отрицательные», — сказал чиновник во время брифинга в ответ на вопрос журналиста.
Мэр Нью-Йорка также рассказал, что ни он, ни округ не знал, что эти животные обрели огромную популярность в социальных сетях. В данном случае власти просто действовать по алгоритму. При этом чиновник допускает, что белку и енота могли усыпить поспешно и за ними можно было понаблюдать пару дней прежде, чем переходить к более решительным мерам.
Напомним, что именитых Арахиса и Фреда изъяли у хозяев в начале октября. Белку и енота усыпили из-за угрозы бешенства, которая якобы исходила от животных. В ходе проверки Пинат однажды укусил одного из служащих департамента. Его смерть вызвала массовую критику в Сети.