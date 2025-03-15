Зелёные стражи: 7 домашних растений, которые защищают от злых духов и нечисти

Наши предки испокон веков верили: определённые растения могут бороться с нечистой силой и очищать ваш дом и даже организм от негативного влияния всевозможных злых духов. Недаром наши советские бабушки выращивали стройные ряды самых разнообразных растений у себя на подоконниках: маленькие зелёные друзья действительно защищали дома и квартиры от всех невзгод. Рассказываем, какие растения посадить дома, чтобы навсегда избавиться от нечисти.

Бегония

Бегония приносит мир и гармонию в дом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kabar

Бегония — хрупкий цветок, вырастить его очень сложно, но возможно. Если вы обладаете южным подоконником, на котором в полдень образуется притенение, то ухаживать за бегонией будет гораздо легче. Поливать её надо каждый день, цветок не любит застойной воды в поддоне. С эзотерической точки зрения бегония — растение-миротворец. Она смягчает конфликты, оздоравливает обстановку в доме, приносит гармонию в отношения. Если бегония погибла — дело плохо. В вашем доме много нечисти.

Герань

Герань отпугивает демонов и прочую нечистую силу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lapa Smile

Герань вырастить немного легче, чем бегонию. Она не боится прямого солнечного света, наоборот, без него чахнет. В разгар лета, впрочем, её лучше притенить. Летом растению нужен обильный полив, а зимой — снизить до умеренной интенсивности. Герань защищает дом от любой нечисти своим запахом: злых духов это пугает. Её листья обеззараживают, а горшки лучше ставить там, где вы заметили скопление негатива. Например, в углах, где свечка начинает чадить.

Азалия

Азалия может уберечь вас от ссор и агрессии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Simple by Definition

Комнатная азалия — красивый и благочестивый цветок. Если вам досаждают завистники и сплетники, то это растение для вас. Скорее всего, при покупке цветка вы получите азалию индика. Ей нужна кислая почва от 4,5 до 6 pH, качественный дренаж, умеренный полив и много гумуса. Цветок будет оберегать вас от сплетен и агрессии людей, а также от «подкладов» предметов, заряженных злыми духами.

Фикус

Фикус не только оздоравливает воздух в доме, но и защищает от нечисти. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iuliia Pilipeichenko

Фикус — это замечательный комнатный цветок, хорошо очищающий в квартире воздух и наполняющий ваши лёгкие кислородом. А от нечистой силы этот зелёный страж защищает 24/7. Поливайте фикус два раза в неделю, и тогда он сможет отгонять от вашей квартиры негатив круглый год. Источник света должен находиться минимум в полутора метрах от фикуса, сам кустарник любит тень.

Кактусы

Кактусы защищали от злых духов ещё древних индейцев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Cast Of Thousands

Эти шипастые малыши отводили демонов от племени ещё у древних индейцев. Вас они тоже защитят от негатива, агрессии и козней завистников. Заслать некую плохую сущность в ваш дом не получится: она увязнет на кактусовых колючках. А теперь самое главное: кактусы — пустынные растения, поэтому выращивать их надо на солнечной стороне, а поливать можно достаточно редко. От чрезмерного полива ваши защитники могут сгнить, так что не перестарайтесь.

Бонсай

Бонсай возник в Японии, в верованиях японцев насчитывается более 1000 видов духов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleggg

Древнее японское искусство бонсай не только красивое, но ещё и функциональное с эзотерической точки зрения. В Японии люди живут бок о бок с более чем 1000 разных видов духов, поэтому защита от нечистой силы для японцев особенно актуальна. Поможет бонсай и вашему дому — отгонит любую сущность. Принцип бонсай таков: это обычные деревья, которым помешали вырасти до своего нормального размера, поэтому их можно держать в качестве домашнего друга. Отличный бонсай получается из сосен и елей, а также мирта, гибискуса, оливкового дерева. В конце лета нужно взять черенки этих деревьев так, чтобы по высоте они были около 10 сантиметров, по толщине — до 5 миллиметров. Поместить их в почву на 2 сантиметра, а потом обильно поливать. Бонсай будет радовать долго, потому что деревья живут минимум сто лет. А значит, род будет тоже в безопасности всё это время.

Мята

Мята отгоняет чертей своим приятным запахом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Мята на подоконнике — это не только приятно пахнущий, красивый цветок, вкусная добавка в чай, но и натуральный заменитель жевательной резинки. Морозное благоухание мяты приводит демонов и прочую нечисть в ужас. Они не могут выдержать этого запаха и погибают. Для того чтобы вырастить мяту на подоконнике, много усилий не нужно: это относительно неприхотливое многолетнее растение. Для выращивания из семян подойдут горшки диаметром 20 см с дренажным отверстием. Для прорастания семенам мяты нужен свет, поэтому их надо только слегка присыпать землёй. Взрослую мяту мы поливаем меньше, чем семена: когда земля уже оказалась сухой.