Умельцы из России представили боевого робота, собранного из стиральной машинки

Умельцы из России собрали мощного робота из подручных средств, воспользовавшись стиральной машиной, якобы найденной на освобожденных украинских территориях, детской коляской и обыкновенными шампурами. Назвали чудо-изобретение — «Стиратель».

Как передаёт телеграм-канал Mash, создателями «боевой машины» являются ижевский заводчанин Сергей Иванов и студент ИжГТУ имени Калашникова Александр Панкратов. В будущем «Стиратель» планируют отправить на «Битву роботов», а затем на её базе создавать боевые беспилотные аппараты на фронт — ведь компонентов для изготовления робота на освобождённых территориях достаточно.