Умельцы из России представили боевого робота, собранного из стиральной машинки
Mash: Умельцы из России создали робота из стиральной машинки и детской коляски
Умельцы из России собрали мощного робота из подручных средств, воспользовавшись стиральной машиной, якобы найденной на освобожденных украинских территориях, детской коляской и обыкновенными шампурами. Назвали чудо-изобретение — «Стиратель».
Изобретение из стиральной машинки, детской коляски и шампуров. Видео © Telegram / Mash
Как передаёт телеграм-канал Mash, создателями «боевой машины» являются ижевский заводчанин Сергей Иванов и студент ИжГТУ имени Калашникова Александр Панкратов. В будущем «Стиратель» планируют отправить на «Битву роботов», а затем на её базе создавать боевые беспилотные аппараты на фронт — ведь компонентов для изготовления робота на освобождённых территориях достаточно.
Ранее робот-сапёр отправился обезвреживать бомбу на упавшем в московском районе Капотня украинском БПЛА. Людей заранее предупредили об использовании техники.
Telegram / Mash