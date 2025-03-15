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15 марта, 08:33

Умельцы из России представили боевого робота, собранного из стиральной машинки

Mash: Умельцы из России создали робота из стиральной машинки и детской коляски

Умельцы из России собрали мощного робота из подручных средств, воспользовавшись стиральной машиной, якобы найденной на освобожденных украинских территориях, детской коляской и обыкновенными шампурами. Назвали чудо-изобретение — «Стиратель».

Изобретение из стиральной машинки, детской коляски и шампуров. Видео © Telegram / Mash

Как передаёт телеграм-канал Mash, создателями «боевой машины» являются ижевский заводчанин Сергей Иванов и студент ИжГТУ имени Калашникова Александр Панкратов. В будущем «Стиратель» планируют отправить на «Битву роботов», а затем на её базе создавать боевые беспилотные аппараты на фронт — ведь компонентов для изготовления робота на освобождённых территориях достаточно.

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Ранее робот-сапёр отправился обезвреживать бомбу на упавшем в московском районе Капотня украинском БПЛА. Людей заранее предупредили об использовании техники.

Обложка ©

Telegram / Mash

Мария Любицкая
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