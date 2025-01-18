Боевые самоделки. Что такое «Кулибин клуб» и как он помогает фронту Российские бойцы в зоне СВО знают и активно пользуются разработками «Кулибин клуба» — это БПЛА и fvp-дроны, средства РЭБ и РЭР, различные роботы. Как работает народный ОПК? 17 января, 21:45 «Кулибин клуб» создан по инициативе «Народного фронта», чтобы искать новые решения в сфере военных разработок для нужд СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Клуб техников был создан по инициативе «Народного фронта». Главная задача организации — поиск новых и оригинальных решений в сфере военных разработок для нужд СВО. Опыт показывает, что народный ОПК способен создавать продукцию, которая зачастую не уступает по надёжности и эффективности образцам крупных предприятий.

В данный момент полигонные испытания прошло более 300 различных изделий, 80 из них уже поставляются на фронт. Одним из самых удачных изобретений стали дроны на оптоволоконном кабеле — на ЛБС их поставлено более 3000 штук. Всего в подразделения удалось поставить более 100 тысяч изделий от «народного ОПК». Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в сентябре 2024 года сказал про такие малые КБ: «Важно, что наряду с крупными компаниями и концернами массовое производство беспилотников <…> налаживают организации так называемого народного ОПК. При этом продукция зачастую не уступает по надёжности и эффективности применения крупным предприятиям. Знаю, что Минобороны и «Народный фронт» многое сделали, чтобы раскрыть потенциал «народного ОПК». Расширяется испытательная база для проверок качества и функциональных возможностей новых образцов, на постоянной основе работает технический совет, по решению которого в короткие сроки организуются поставки наиболее востребованных образцов по линии Минобороны и «Народного фронта».

Полигонные испытания прошло более 300 различных изделий. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Говоря о плюсах «народного ОПК» сравнительно с крупными концернами, заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Борис Подольный рассказал: «Основным плюсом гражданских производителей является скорость реакции на запрос фронта. Сегодня мы видим, что технологии на фронте меняются каждые 1,5–2 месяца, и то, что тяжело делать большим предприятиям в силу масштаба, достаточно легко делается малыми производителями, для которых нет проблем быстро перестроить производственную цепочку или найти некое технологическое решение. Порой от момента запроса из войск на какое-то устройство до момента применения уже созданного такого устройства на линии боевого соприкосновения проходит две недели».

За прошедший год можно сформировать и список наиболее удачных разработок членов клуба. Это дроны «Алёша», «Овод», «Аватар» и «Трибунал». Системы РЭБ и РЭР «Омут», «Аргус», «Гроза-Броня». Робототехнические платформы «Курьер», «Веном-Тотем», «Варан».

О дроне-камикадзе «Алёша» военные отзывались с особенной теплотой. Мощные двигатели, два разъёма под аккумуляторы позволяют поднимать нестандартно тяжёлые грузы. Антенна БПЛА с завода предназначена для работы на смещённых частотах и не требует перепайки. По мощности видеопередатчика коптер превосходит многие аналоги и позволяет иметь стабильную картинку на большом расстоянии. Девятидюймовые пропеллеры обеспечивают стабильный полёт. Так что статистика применения этого БПЛА крайне радует военных.

«Кулибин клуб» ведёт отбор, тестирование и поддержку серийного производства изделий, востребованных в зоне СВО.

О дроне-камикадзе «Алёша» военные отзывались с особенной теплотой. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Первым делом инженер отправляет заявку с описанием своего проекта на сайте pobeda.onf.ru. Можно написать и на почту «Кулибин клуба». Технические специалисты проверяют присланные разработки и выбирают из них наиболее перспективные.

Следующим этапом наиболее успешные из них поступают в полноценное производство, проводится весь цикл необходимых испытаний. Для этого используются полигоны Министерства обороны. Большая часть испытаний посвящена различным беспилотным системам и устройствам для противодействия им. Волонтёры, конечно же, не в состоянии собрать танк, но в современной войне любая единица техники может быть уничтожена дроном стоимостью не более нескольких сотен тысяч рублей. Впрочем, некоторые умельцы в гаражных условиях собирают лёгкий боевой транспорт: электросамокаты, багги и прочее.

Последним этапом испытаний становится непосредственное использование изделий на поле боя. «Народный фронт» находится в постоянном контакте с эксплуатантами устройств, оперативно передаёт обратную связь инженерам. Они, в свою очередь, вносят необходимые правки в свои изобретения.

Авторы Кирилл Золотарев