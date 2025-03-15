Тест: Эти 7 популярных артистов — дети культовых советских актёров. Вспомните, каких именно?

Дети звёзд — это всегда особенная история. С одной стороны, они растут в мире, где камеры, свет софитов и аплодисменты становятся частью повседневности. С другой — на них лежит огромная ответственность: быть не просто собой, но и продолжением яркого наследия своих родителей. Многие смотрят на мам и пап, вдохновляются их путём и решают пойти по их стопам, несмотря на все сложности, ведь быть актёром — не только слава, но и бесконечные кастинги, долгие репетиции и постоянная работа над собой. Некоторые, наоборот, стараются избежать этой дороги, чтобы найти себя в чём-то другом, но судьба порой делает неожиданные повороты. Как бы то ни было, звёздные дети всегда находятся под пристальным вниманием: их сравнивают, ждут от них успехов и ищут, за что уколоть. Сможете угадать, чьи гены и талант стоят за известными именами?