Тест: Эти 7 популярных артистов — дети культовых советских актёров. Вспомните, каких именно?
Про династию Боярских и Ефремовых знает даже тот, кто почти не интересуется отечественным шоу-бизнесом, поэтому сегодня речь пойдёт не о них, а о самых шокирующих родственных связях!
Дети звёзд — это всегда особенная история. С одной стороны, они растут в мире, где камеры, свет софитов и аплодисменты становятся частью повседневности. С другой — на них лежит огромная ответственность: быть не просто собой, но и продолжением яркого наследия своих родителей. Многие смотрят на мам и пап, вдохновляются их путём и решают пойти по их стопам, несмотря на все сложности, ведь быть актёром — не только слава, но и бесконечные кастинги, долгие репетиции и постоянная работа над собой. Некоторые, наоборот, стараются избежать этой дороги, чтобы найти себя в чём-то другом, но судьба порой делает неожиданные повороты. Как бы то ни было, звёздные дети всегда находятся под пристальным вниманием: их сравнивают, ждут от них успехов и ищут, за что уколоть. Сможете угадать, чьи гены и талант стоят за известными именами?
А вы знали, что род Янковских идёт от древних славянских дворян, которые жили на территории Польши и Белоруссии? Об 11 советских актёрах с аристократическим происхождением рассказали в новом материале! Любите больше андеграундное и необычное кино? Тогда вы с лёгкостью должны отгадать фильмы Тарковского всего по одному кадру!
Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert, © ТАСС / Артём Геодакян, Сергей Бобылев