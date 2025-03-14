Тётя Зина из колхоза: какие модные имена времён СССР сегодня вызывают только насмешки

Помните, как в детстве нас окружали тёти Люды, Раи и Зины? Имена, которые когда-то звучали модно и современно, сегодня заставляют морщить носы молодых родителей. Мы разобрались, почему некоторые советские имена теперь считаются «деревенскими» и как изменились представления о том, что круто в мире детских имён.

Топ-8 «колхозных» имён из СССР, которые сегодня вызывают усмешку

Популярные советские женские имена, которые сегодня считаются устаревшими. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Дик Рудольф

Мода на имена циклична: то, что сейчас кажется устаревшим, через пару десятков лет может вернуться на пик популярности. Вспомните, как сегодня везде встречаются маленькие Софии и Александры — имена, популярные ещё при царе. В советское время родители гордились, называя девочек Людмилами и Зинаидами, а сегодня эти имена ассоциируются с бабушками в платочках и деревенским бытом. Современные родители скорее выберут для дочери имя Ева или Алиса, чем рискнут назвать её Раисой. А какие ещё имена попали в немилость современных родителей?

Людмила: от «всеми любимой» до «деревни»

Когда-то это имя славянского происхождения звучало гордо — «милая людям». В СССР Людмилы были повсюду — от соседки по лестничной клетке до героинь популярных фильмов. Сейчас же при упоминании этого имени многие вспоминают фразу из картины «Любовь и голуби»: «Людк, а Людк! Тьфу, деревня!» Родители новорождённых девочек обходят это имя стороной, а статистика показывает, что за последние пять лет Людмилами назвали менее 0,1% девочек. Печальная судьба для такого некогда звонкого и популярного имени.

Зоя: от героини до «бабушкиного» имени

Людмила, Зинаида, Раиса: какие имена из СССР сегодня называют колхозными. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Владимир Фалин

Имя, ставшее символом героизма благодаря подвигу Зои Космодемьянской, сегодня практически не встречается в свидетельствах о рождении. Звучное и короткое, оно теперь ассоциируется исключительно с поколением наших бабушек. Современные родители считают его слишком резким и старомодным, предпочитая более мягкие варианты. В детских садах вы скорее встретите десять Ев, чем одну Зою. А ведь имя означает «жизнь» — что может быть актуальнее?

Зинаида — синоним провинциальности

Когда-то это имя звучало изысканно и имело красивое значение — «преданная богу Зевсу». Теперь же упоминание Зинаиды вызывает в памяти лишь строчки из стихотворения Агнии Барто «Резиновая Зина» или образ деревенской бабушки в платочке. Современные мамы и папы вычеркнули его из списков потенциальных имён для своих принцесс ещё на этапе планирования беременности. В больших городах Зинаиду можно встретить разве что в домах престарелых, а не в свидетельствах о рождении.

Раиса: первая леди в прошлом

Как изменилась мода на женские имена после распада Советского Союза. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Имя, которое в СССР получило дополнительную популярность благодаря супруге Михаила Горбачёва, теперь находится на задворках модных тенденций. Раиса, что означает «лёгкая» или «покорная», сегодня воспринимается как что-то тяжеловесное и слишком официальное. Молодые родители, выбирая имя для дочки, ищут более современное и универсальное. Сокращение «Рая» звучит для них как привет из далёкого прошлого — времени, когда их бабушки были молодыми, а страна ещё не знала, что такое Интернет и смартфоны.

Антонина: от уважения до насмешки

Это благозвучное имя, которое может означать как «воительницу», так и «цветок», в советское время пользовалось уважением и популярностью. Сейчас же Антонина, или попросту Тоню, можно встретить только в исторических фильмах или среди старшего поколения. Современные родители выбирают для своих девочек более интернациональные и короткие имена. А Антонина теперь звучит как что-то из другой эпохи — наряду с буфетами, хрусталём и вазочками с вареньем. Ассоциации с фильмом «Тоня против всех» не спасают положение.

Нина: от императрицы до бабушки

Бабушкины имена: почему молодые родители избегают советских именных традиций. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин, Вале Христофоров

Имя, которое когда-то носили императрицы и знаменитости, теперь прочно ассоциируется с бабушками, вяжущими носки у телевизора. Нина — короткое и звучное имя с ассирийскими корнями, означающее «царица». Но современные родители не видят в нём ни царственности, ни современности. За последние годы популярность имени упала настолько, что встретить маленькую Нину в детском саду — всё равно что увидеть ребёнка с пейджером вместо смартфона. Странный анахронизм, вызывающий недоумение у окружающих.

Валентина: от космоса до деревни

Имя первой женщины-космонавта когда-то звучало как символ достижений и равноправия. Сейчас же Валя, или Валентина, воспринимается как что-то безнадёжно устаревшее. Несмотря на красивое значение — «сильная, здоровая», — современные родители обходят его стороной. В их представлении Валентина — это соседка по даче, которая угощает пирожками с картошкой и рассказывает, как раньше было лучше. Не такой образ хотят для своих дочерей молодые мамы и папы, выбирающие между Миланой, Евой и Амелией.

Психология восприятия имён: когда звуки определяют судьбу

Имена как отражение эпохи: что случилось с популярными советскими именами. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Сергей Метелица

Наше отношение к именам формируется под влиянием множества факторов — от семейных историй до поп-культуры. Мы неосознанно связываем определённые имена с конкретными образами и социальными группами. Советские имена сегодня ассоциируются с другой эпохой — временем дефицита, очередей и коммунальных квартир. Новое поколение родителей стремится дать детям имена, которые звучат современно и интернационально. Они выбирают Софию вместо Зинаиды, Еву вместо Раисы — и дело тут не только в благозвучии, но и в желании дистанцироваться от советского прошлого.

Цикличность моды: когда Зины снова станут трендом