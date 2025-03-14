Кот-прапорщик Толик вошёл в топ-10 премии «Лохматый Оскар»

Кот-прапорщик Толик занял 7 место в номинации «Братья наши» Международного конкурса «Мой ласковый и нужный зверь» («Лохматый Оскар») по итогам народного голосования. Символ отряда «Семёнычи» МЧС России набрал более трёх тысяч голосов. Об этом стало известно из информации на сайте конкурса.

Первое место в народном голосовании заняла дворняга Победа, которая провела бойцов через минные поля в зоне СВО. На второй строчке расположилась старейшая в России бегемотиха Захарья из Казани, а на третьей — овчарка Ирбис, спасшая своего хозяина от нападения четырёх медведей. Всего в финале участвовали 20 животных.