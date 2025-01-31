Коту-прапорщику Толику из Москвы сошьют личную служебную форму
Кот-прапорщик Толик. Обложка © Telegram / МЧС Москвы
Талисману пожарных Москвы, коту-прапорщику Толику сделали контрольные метки для пошива личной служебной формы. Об этом сообщает пресс-службе столичного главка министерства в беседе с РИА «Новости».
«Сначала для кота Толика изготовили специальные погоны миниатюрного размера, а в дальнейшем ему сошьют первую форму. Недавно коту сделали контрольные обмеры для пошива. Толику очень понравился процесс, который он воспринял как игру — баловался с сантиметром и мешал делать замеры», — сказал собеседник агентства.
Ранее кот-прапорщик Толик попал в список номинантов на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь». В декабре 2024 года четвероногому Анатолию присвоили звание прапорщика. В течение своей службы он завоевал симпатию сотрудников, став их преданным спутником и символом удачи.