Коту-прапорщику Толику из Москвы сошьют личную служебную форму

Талисману пожарных Москвы, коту-прапорщику Толику сделали контрольные метки для пошива личной служебной формы. Об этом сообщает пресс-службе столичного главка министерства в беседе с РИА «Новости».

«Сначала для кота Толика изготовили специальные погоны миниатюрного размера, а в дальнейшем ему сошьют первую форму. Недавно коту сделали контрольные обмеры для пошива. Толику очень понравился процесс, который он воспринял как игру — баловался с сантиметром и мешал делать замеры», — сказал собеседник агентства.