Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 января, 11:27

Коту-прапорщику Толику из Москвы сошьют личную служебную форму

Кот-прапорщик Толик. Обложка © Telegram / МЧС Москвы

Кот-прапорщик Толик. Обложка © Telegram / МЧС Москвы

Талисману пожарных Москвы, коту-прапорщику Толику сделали контрольные метки для пошива личной служебной формы. Об этом сообщает пресс-службе столичного главка министерства в беседе с РИА «Новости».

«Сначала для кота Толика изготовили специальные погоны миниатюрного размера, а в дальнейшем ему сошьют первую форму. Недавно коту сделали контрольные обмеры для пошива. Толику очень понравился процесс, который он воспринял как игру — баловался с сантиметром и мешал делать замеры», — сказал собеседник агентства.

В Подмосковье продают умного кота, который будет смывать воду в туалете за хозяином
В Подмосковье продают умного кота, который будет смывать воду в туалете за хозяином

Ранее кот-прапорщик Толик попал в список номинантов на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь». В декабре 2024 года четвероногому Анатолию присвоили звание прапорщика. В течение своей службы он завоевал симпатию сотрудников, став их преданным спутником и символом удачи.

Николай Рюмин
  • Новости
  • МЧС России
  • Животные
  • Общество
  • Интересное
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar