Экстрасенс рассказала, какие имена облегчат судьбу вашего малыша, а какие заставят вечно плавать в проблемах

Выбор имени для ребёнка — ответственное и волнительное событие, но к нему нужно подходить не только с чувством прекрасного, но и с холодным рассудком. Ведь имя — это не просто набор звуков, это ярлык, который будет сопровождать человека всю жизнь, влияя на его восприятие окружающими и, возможно, даже на его самооценку. К сожалению, некоторые имена, выбранные без должного обдумывания, могут стать настоящим бременем, испортив жизнь своему обладателю. Не просто так некоторых из них экстрасенсы клеймят тяжёлой энергетикой. Какие имена принесут малышу удачу в делах и лёгкую жизнь, а какие обрекут на бесконечные испытания?

Женские имена: успешные и проклятые на неудачу

Самые удачные женские имена для девочек и те, которые заставят потом много плакать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

Экстрасенс Дарья Миронова утверждает, что имя оказывает значительное влияние на судьбу человека подобно тому, как название корабля определяет его плавание: «Если мы смотрим женские имена, одни из самых удачных — это царственные, такие как Екатерина, Елизавета, Ольга, Анастасия».

Также, по мнению эксперта, удачными будут имена Наталья и Светлана. А вот на другой стороне медали — Инга и Юлия, а также женские имена, образованные от мужских, например Валерия и Александра. Их экстрасенс переносит в группу не самых удачных вариантов для дочки. «Такие женщины часто становятся тяжеловесами, мужиками и бабами в одном лице, очень много носят на себе по жизни. Чтобы ваши дети были счастливыми и не тянули лямку тяжёлой судьбы, брать нужно имена абсолютно женственные, яркие, интересные, лучезарные, несущие свет и женскую энергию, если это девочка», — рассказывает «Вечерней Москве» экстрасенс Миронова.

Мужские имена: какие принесут победы во взрослой жизни

Как назвать сына: самые мужественные и удачные имена для мальчиков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Khorzhevska

Затрагивая тему, а как же стоит назвать мальчика, экстрасенс считает, что наиболее сильной мужской энергетикой обладают имена Александр, Евгений, Владимир, Святослав, Вячеслав, Дмитрий, Владислав и Иван. При выборе имени для мальчика, по её мнению, следует отдавать предпочтение именно тем, которые ярко выражают мужскую сущность.

«Однако многие уверены, что Иван — не самое удачное имя для мальчика, потому что ассоциируется с Иваном-дураком. Во всех сказках и наречиях Иван по жизни дурак. Но карта второго, нулевого, аркана Ивана — это карта гения и шута одновременно. Часто мужчины с таким именем являются революционерами и очень эмоциональными людьми. Владимир довольно капризный, но очень успешный по жизни. Владислав — это будущий начальник. Александр — одно из царственных имён мужчины, которое будет приносить ему победы, успех и благополучие», — развеивает все сомнения экстрасенс.