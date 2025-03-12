«Всё придумывают»: Жена Ефремова резко ответила на заявления о его госпитализации

Актёр Михаил Ефремов находится в колонии, информация о том, что его госпитализировали с язвой, — слух. Об этом сообщила его супруга Софья Кругликова в разговоре с Ксенией Собчак. Она окинула крепким словом тех, кто пустил ложную информацию в массы.

«Не читайте — они из головы придумывают. Он, слава Богу, не в больнице. Но у него действительно ухудшилась астма его и ХОБЛ (но это и логично, находясь почти 5 лет там). В больницу он ездил несколько раз (не сейчас, раньше, потому что надо было купировать острые приступы», — привела её слова Собчак в своём телеграм-канале.