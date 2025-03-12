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12 марта, 14:09

«Всё придумывают»: Жена Ефремова резко ответила на заявления о его госпитализации

Жена Михаила Ефремова опровергла сообщения о его госпитализации

Актёр Михаил Ефремов находится в колонии, информация о том, что его госпитализировали с язвой, — слух. Об этом сообщила его супруга Софья Кругликова в разговоре с Ксенией Собчак. Она окинула крепким словом тех, кто пустил ложную информацию в массы.

«Не читайте — они из головы придумывают. Он, слава Богу, не в больнице. Но у него действительно ухудшилась астма его и ХОБЛ (но это и логично, находясь почти 5 лет там). В больницу он ездил несколько раз (не сейчас, раньше, потому что надо было купировать острые приступы», — привела её слова Собчак в своём телеграм-канале.

Также в интервью с журналисткой жена артиста высказала надежду на благоприятный исход дела Ефремова, поскольку 24 марта станет известно решение о возможности его условно-досрочного освобождения (УДО). Она отметила, что у актёра есть реальный шанс выйти на свободу.

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Напомним, что в 2020 году Ефремов стал участником смертельного ДТП в Москве, в ходе которого погиб 57-летний мужчина. Актёр был приговорён к 7,5 года колонии, но в конце 2024 года у него диагностировали проблемы с лёгкими, что дало надежду выйти по УДО. Подача прошения была одобрена. Позже сообщалось, что врачи не выявили дополнительных «болячек» у артиста, однако некоторые СМИ писали о прогрессирующей язве, из-за которой звезду отправили в больницу.

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ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Александра Мышляева
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