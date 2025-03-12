Сын-трансгендер Илона Маска обвинил его в использовании ЭКО с определением пола

Сменивший пол сын американского миллиардера Илона Маска, взявший себе имя Вивьен Дженна Уилсон (при рождении его звали Ксавьер), обвинил отца в том, что тот якобы использовал ЭКО с применением пола при его рождении. Об этом пишет Page Six.

«Мой пол при рождении был товаром, который покупался и оплачивался. Поэтому, когда я была женственной в детстве, а затем стала трансгендером, я пошла против продукта, который был продан. То ожидание мужественности, против которого мне пришлось бунтовать всю свою жизнь, было денежной транзакцией... Как, чёрт возьми, это законно?» — цитирует издание заявление Уилсон.