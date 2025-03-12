Сын-трансгендер Илона Маска обвинил его в использовании ЭКО с определением пола
Вивьен Дженна Уилсон и Илон Маск. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vivllainous, SHUTTERSTOCK / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Сменивший пол сын американского миллиардера Илона Маска, взявший себе имя Вивьен Дженна Уилсон (при рождении его звали Ксавьер), обвинил отца в том, что тот якобы использовал ЭКО с применением пола при его рождении. Об этом пишет Page Six.
«Мой пол при рождении был товаром, который покупался и оплачивался. Поэтому, когда я была женственной в детстве, а затем стала трансгендером, я пошла против продукта, который был продан. То ожидание мужественности, против которого мне пришлось бунтовать всю свою жизнь, было денежной транзакцией... Как, чёрт возьми, это законно?» — цитирует издание заявление Уилсон.
У Маска от первого брака с Жюстин Уилсон в 2004 году родились двое мальчиков-близнецов Гриффин и Ксавьер. Когда предприниматель ушёл от их матери, Ксавьер перестал общаться с отцом. В 2022 году он сменил пол и поменял имя, а также заявил, что знать не желает своего биологического родителя.
В прошлом году Ксавье обвинил Илона Маска во лжи. Он заявил, что прекрасно понимал, что делал, когда подписывал разрешение на смену пола, хотя миллиардер публично заявлял обратное. А в ноябре 2024 года трансгендер говорил, что покинет США из-за победы на выборах республиканского кандидата Дональда Трампа.