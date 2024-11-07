Сын Илона Маска, считающий себя женщиной, хочет покинуть США после победы Трампа
Сын американского бизнесмена, основателя компании SpaceX Илона Маска Ксавьер (сменил имя на Вивиан Дженна Вилсон), который считает себя женщиной, объявил, что собирается уехать из Штатов из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом он написал на личной странице в социальной сети.
«Я думала об этом уже давно, но вчерашний день для меня это подтвердил. Я не вижу своего будущего в США», — говорится в его посте.
Ксавьер добавил, что правительство Трампа, может быть, и не примет специальные законы, направленные против трансгендеров, но люди, которые проголосовали за такие действия, поддержав его, останутся в стране. А он больше не в силах с ними жить. Куда вышеупомянутые сограждане Ксавьера должны были исчезнуть при победе кандидата от демократов, сын Маска не уточнил.
Ранее Life.ru публиковал целый список с именами голливудских (и не только) звёзд, которые обещали покинуть Штаты, если Дональд Трамп снова станет президентом. Там вы найдёте весьма известные имена и несколько громких заявлений, например, обещание застрелиться или выпить «Крота».
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