Объявленный мёртвым сын Маска обвинил отца во лжи из-за смены пола

Громкое заявление одного из самых богатых жителей Земли Илона Маска о том, что его сын "умер" для него после смены пола в 2022 году, не осталось без внимания самого отпрыска миллиардера. Ранее бизнесмен заявлял, что его обманом заставили подписать бумаги, разрешающие калечащую процедуру. Однако Ксавье Александр Маск, который уже два года как именует себя Вивиан Дженной Уилсон, опроверг все обвинения. Об этом он рассказал в интервью NBC News.

Со слов самого Ксавье, во время подписания необходимых бумаг Маск полностью осознавал, что делает, хоть и колебался при принятии решения. Гневные высказывания отца об обмане и семейных взаимоотношениях он воспринял крайне негативно, сказав, что тот "переступил черту".

"Я думаю, он был уверен, что я ничего не скажу и просто оставлю это без ответа", — заявил Ксавье, отметив, что впредь не допустит лживых высказываний о себе перед многомиллионной аудиторией.

Сын миллиардера также подчеркнул, что отец практически не интересовался его жизнью. Похожая ситуация, по словам Ксавье, и у других отпрысков Маска, который якобы крайне холоден с ними и жесток из-за приверженности ЛГБТ*.

Ранее Life.ru писал о том, что в Госдуме рассматривают новый закон, запрещающий гражданам стран, где разрешена смена пола, усыновлять и оформлять опеку над детьми из России. Предложение, как сообщается, быстро нашло широкую поддержку.