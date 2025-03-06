«Я не она»: Трансгендер Форкс рыдает в колонии из-за обращения сокамерников «как к девочке»

Блогер-трансгендер Хилми Форкс (настоящее имя — Хильми Олейник) обратился к поклонникам из колонии в Волгограде, где отбывает срок за изготовление порнографических роликов. По его словам, сокамерники называют его девочкой и это приносит ему страдания.

«И сказать вам честно — это пипец. Это, наверное, было ожидаемо, что в лагере меня знают все, от этого мне становится плохо. Некоторые обращаются ко мне как к девочке, хотя я далеко не она. По ночам я много плачу, если собрать все мои слёзы, то получится пятый океан», — написал блогер в телеграм-канале.