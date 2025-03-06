«Я не она»: Трансгендер Форкс рыдает в колонии из-за обращения сокамерников «как к девочке»
Блогер Хилми Форкс пожаловался, что сокамерники обращаются к нему как к женщине
Хилми Форкс. Обложка © Telegram / Хилми
Блогер-трансгендер Хилми Форкс (настоящее имя — Хильми Олейник) обратился к поклонникам из колонии в Волгограде, где отбывает срок за изготовление порнографических роликов. По его словам, сокамерники называют его девочкой и это приносит ему страдания.
«И сказать вам честно — это пипец. Это, наверное, было ожидаемо, что в лагере меня знают все, от этого мне становится плохо. Некоторые обращаются ко мне как к девочке, хотя я далеко не она. По ночам я много плачу, если собрать все мои слёзы, то получится пятый океан», — написал блогер в телеграм-канале.
Напомним, скандального тиктокера-трансгендера Хилми Форкса (настоящее имя — Хильми Олейник) приговорили к трём годам колонии за изготовление порно. Такое решение вынес 27 декабря 2023 года Симоновский районный суд Москвы. Олейник вёл провокационный блог с 2014 года, порнографические ролики он создавал в 2022 году.