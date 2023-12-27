Треш-блогера Хилми Форкса приговорили к трём годам колонии за изготовление порно

Скандального тиктокера-трансгендера Хилми Форкса (настоящее имя — Хильми Олейник) приговорили к трём годам колонии за изготовление порно. Такое решение вынес в среду, 27 декабря, Симоновский районный суд Москвы. Перед заседанием подсудимый заплакал, но никого разжалобить ему не удалось.

Как уже писал Лайф, ранее в отношении Хилми возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ "Изготовление и распространение порно". По нашим данным, поводом стали посты Форкса в его телеграм-канале со "сценами полового акта", которые он публиковал в прошлом году перед Новым годом. Чуть позже блогера отпустили под подписку о невыезде, но суд всё-таки состоялся и Хилми Форкс получил реальный срок.