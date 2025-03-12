Блогер Артур Бабич отрёкся от Украины и приехал за российским паспортом

«А я вот приехал в миграционный центр, чтобы податься на гражданство. Такие дела. Сам до сих пор не верю, что уже совсем скоро официально Россия будет моим домом», — заявил он.

Напомним, что Бабич дал обещание ещё осенью 2024 года, что сделает себе российское гражданство и больше не уедет на Украину. Тиктокер захотел осесть в стране из-за большого количества возможностей для создания контента и развития аудитории. Изначально Артур уехал из РФ после начала СВО и жил в США. Парень успел столкнуться с финансовыми трудностями и проблемами с переводами. Дальше его ждал переезд в Армению, но безуспешно. Теперь в России будет плюс ещё один гражданин.

