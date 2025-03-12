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12 марта, 14:52

Блогер Артур Бабич отрёкся от Украины и приехал за российским паспортом

Известный украинский блогер Артур Бабич решил сменить гражданство и получить паспорт Российской Федерации. Юноша специально приехал в миграционный центр с необходимыми документами и рассказал об этом своим подписчикам в соцсетях.

Блогер Артур Бабич подал документы на получение российского гражданства. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ba.bitch_

«А я вот приехал в миграционный центр, чтобы податься на гражданство. Такие дела. Сам до сих пор не верю, что уже совсем скоро официально Россия будет моим домом», — заявил он.

Кроме того, блогер попросил российские СМИ больше не называть его украинским тиктокером.

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Напомним, что Бабич дал обещание ещё осенью 2024 года, что сделает себе российское гражданство и больше не уедет на Украину. Тиктокер захотел осесть в стране из-за большого количества возможностей для создания контента и развития аудитории. Изначально Артур уехал из РФ после начала СВО и жил в США. Парень успел столкнуться с финансовыми трудностями и проблемами с переводами. Дальше его ждал переезд в Армению, но безуспешно. Теперь в России будет плюс ещё один гражданин.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ba.bitch_

Наталья Афонина
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