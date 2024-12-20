Украинский блогер Артур Бабич навсегда переехал в Россию

Украинский тиктокер и певец Артур Бабич принял решение навсегда переехать в Россию. Об этом он сообщил корреспонденту Mash.

По его словам, у него нет планов возвращаться за границу. Он намерен получить российский паспорт и осесть в стране, так как считает, что здесь больше возможностей для создания контента и развития своей аудитории.

Бабич покинул Россию после начала специальной военной операции и некоторое время жил в США, но столкнулся с финансовыми трудностями и проблемами с переводами. Затем он переехал в Армению, но и там не нашел себя. В итоге он признался, что скучает по России. Это вызвало негативную реакцию на Украине, где его назвали предателем, а некоторые радикально настроенные националисты начали угрожать ему.