Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, переехавшая из Европы в деревню под Рязанью, заявила, что жизнь в России безопаснее, свободнее и нормальнее. Политика приятно удивляет, что она может гулять со своими собаками в любое время, что запрещено во многих странах Европы.

«Я знаю, что есть много людей, которые хотели бы переехать в Россию, потому что они считают Россию, если можно так выразиться, нормальной, это также то, что я чувствую, это более нормально. Здесь отношения между мужчинами и женщинами более нормальные, здесь попросту безопаснее», — заявила она в интервью газете «Известия».

Также Кнайсль отметила, что люди в России очень добрые и терпеливые. Ей нравится жить в сельской местности, где она чувствует себя свободной.

В ходе беседы с журналистами экс-министр сделала свой прогноз касательно предстоящих выборов в США. Она считает, что пост лидера страны займет Камала Харрис от Демократической партии.