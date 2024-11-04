Безопаснее и свободнее: Переехавшая в рязанскую деревню экс-глава МИД Австрии восхитилась Россией
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что жизнь в России безопаснее и свободнее
Карин Кнайсль. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, переехавшая из Европы в деревню под Рязанью, заявила, что жизнь в России безопаснее, свободнее и нормальнее. Политика приятно удивляет, что она может гулять со своими собаками в любое время, что запрещено во многих странах Европы.
«Я знаю, что есть много людей, которые хотели бы переехать в Россию, потому что они считают Россию, если можно так выразиться, нормальной, это также то, что я чувствую, это более нормально. Здесь отношения между мужчинами и женщинами более нормальные, здесь попросту безопаснее», — заявила она в интервью газете «Известия».
Также Кнайсль отметила, что люди в России очень добрые и терпеливые. Ей нравится жить в сельской местности, где она чувствует себя свободной.
В ходе беседы с журналистами экс-министр сделала свой прогноз касательно предстоящих выборов в США. Она считает, что пост лидера страны займет Камала Харрис от Демократической партии.
Ранее Карин Кнайсль рассказала подробности о жизни в Рязанской деревне. Она построила себе деревянный дом, а также завела кур, уток и кошек. Кнайсль живёт в деревне Петрушово и даже ходит на сельские праздники.