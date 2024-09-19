Кнайсль поразила королевская черта российских женщин

Женщины России всегда остаются леди вне зависимости от обстоятельств. Перекрыть их изящность не способны даже неженственные профессии. Такое мнение высказала в беседе с РИА «Новости» экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Евразийского женского форума.

«Женщины в России смогли остаться леди. Я всегда поражалась женщинам, которые работают в горной промышленности или водителями автобусов, и при этом они всё равно остаются леди. Если вы придёте в немецкую или австрийскую компанию, вы увидите такой тип «Ангелы Меркель» — женщины, которая в какой-то степени превратилась в мужчину», — провела параллели Кнайсль.

По её словам, такой же способностью оставаться женственными при любых обстоятельствах обладают, помимо россиянок, также жительницы Центральной Европы.