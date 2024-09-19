Кнайсль поразила королевская черта российских женщин
Кнайсль: Россиянки при любых обстоятельствах остаются леди
Женщины России всегда остаются леди вне зависимости от обстоятельств. Перекрыть их изящность не способны даже неженственные профессии. Такое мнение высказала в беседе с РИА «Новости» экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Евразийского женского форума.
«Женщины в России смогли остаться леди. Я всегда поражалась женщинам, которые работают в горной промышленности или водителями автобусов, и при этом они всё равно остаются леди. Если вы придёте в немецкую или австрийскую компанию, вы увидите такой тип «Ангелы Меркель» — женщины, которая в какой-то степени превратилась в мужчину», — провела параллели Кнайсль.
По её словам, такой же способностью оставаться женственными при любых обстоятельствах обладают, помимо россиянок, также жительницы Центральной Европы.
Евразийский женский форум пройдет с 18 по 20 сентября. Ранее Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что участницы мероприятия выступают за сохранение традиционных ценностей, а феминизм под влиянием запада, исказил саму свою сущность, превратившись в радикальное движение против мужчин.
Life.ru