Американский хоккеист Александр Гальченюк получил российское гражданство

Хоккеист из США и лидер хоккейной команды из Хабаровска «Амур» Александр Гальченюк получил российское гражданство. Об этом сообщил первый зампред правительства региона и председатель совета ХК «Амур» Сергей Абрамов.

«Мы много общались с Александром в этом сезоне, и я могу сказать, что по духу, по менталитету он наш, русский парень. Любит Россию, Хабаровский край, хоккейный клуб «Амур», наших болельщиков. Поэтому можно сказать, что сегодня Александр просто вернулся домой», — отметил Абрамов.

В России Гальченюк также играл за хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга. 9 июля 2024 года он был задержан полицией в городе Скоттсдейл, штат Аризона. Ему предъявили обвинения в нападении на частную собственность, хулиганстве, неподчинении полиции и сопротивлении аресту. В Соединённых Штатах Гальченюк выступал за несколько команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).