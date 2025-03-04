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Регион
4 марта, 10:54

Американский хоккеист Александр Гальченюк получил российское гражданство

Американский хоккеист получил гражданство РФ. Обложка © Telegram / Территория Тигров | ХК «Амур»

Американский хоккеист получил гражданство РФ. Обложка © Telegram / Территория Тигров | ХК «Амур»

Хоккеист из США и лидер хоккейной команды из Хабаровска «Амур» Александр Гальченюк получил российское гражданство. Об этом сообщил первый зампред правительства региона и председатель совета ХК «Амур» Сергей Абрамов.

«Мы много общались с Александром в этом сезоне, и я могу сказать, что по духу, по менталитету он наш, русский парень. Любит Россию, Хабаровский край, хоккейный клуб «Амур», наших болельщиков. Поэтому можно сказать, что сегодня Александр просто вернулся домой», — отметил Абрамов.

В России Гальченюк также играл за хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга. 9 июля 2024 года он был задержан полицией в городе Скоттсдейл, штат Аризона. Ему предъявили обвинения в нападении на частную собственность, хулиганстве, неподчинении полиции и сопротивлении аресту. В Соединённых Штатах Гальченюк выступал за несколько команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Александра Мышляева
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