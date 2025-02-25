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25 февраля, 13:50

«Всё будет»: Кустурица рассказал о скором получении российского паспорта

Сербский режиссёр Эмир Кустурица надеется скоро получить гражданство России

Эмир Кустурица. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Gafarro

Эмир Кустурица. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Gafarro

Сербский режиссёр Эмир Кустурица хочет стать гражданином России уже в ближайшее время. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

«Всё будет. Я думаю, что это будет скоро. Но точно сказать не могу. Потому что какое-то время мы вели об этом переговоры, а потом перестали. Но, я думаю, всё будет», — подчеркнул режиссёр.

Напомним, что в 2024 году Эмир Кустурица уже заявлял, что планирует получить российское гражданство. У режиссёра уже имеются сербский и французский паспорта, однако он хочет получить и российский документ для того, чтобы снимать фильмы в нашей стране. Следом российские общественники призвали дать Кустурице паспорт РФ. Активисты отметили особые заслуги режиссёра в популяризации русской культуры за рубежом и его поддержку РФ в сложные исторические моменты.

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Дарья Нарыкова
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