«Всё будет»: Кустурица рассказал о скором получении российского паспорта

Сербский режиссёр Эмир Кустурица хочет стать гражданином России уже в ближайшее время. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

«Всё будет. Я думаю, что это будет скоро. Но точно сказать не могу. Потому что какое-то время мы вели об этом переговоры, а потом перестали. Но, я думаю, всё будет», — подчеркнул режиссёр.