«Всё будет»: Кустурица рассказал о скором получении российского паспорта
Сербский режиссёр Эмир Кустурица надеется скоро получить гражданство России
Эмир Кустурица. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Gafarro
Сербский режиссёр Эмир Кустурица хочет стать гражданином России уже в ближайшее время. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
«Всё будет. Я думаю, что это будет скоро. Но точно сказать не могу. Потому что какое-то время мы вели об этом переговоры, а потом перестали. Но, я думаю, всё будет», — подчеркнул режиссёр.
Напомним, что в 2024 году Эмир Кустурица уже заявлял, что планирует получить российское гражданство. У режиссёра уже имеются сербский и французский паспорта, однако он хочет получить и российский документ для того, чтобы снимать фильмы в нашей стране. Следом российские общественники призвали дать Кустурице паспорт РФ. Активисты отметили особые заслуги режиссёра в популяризации русской культуры за рубежом и его поддержку РФ в сложные исторические моменты.