В России призвали дать Кустурице гражданство и пригласили его в зону СВО

Дать российский паспорт сербскому режиссёру Эмиру Кустурице попросили общественники. Также мэтра кинематографа пригласили в зону СВО, чтобы вдохновиться героизмом российских бойцов и, возможно, снять про них фильм.

По данным SHOT, просьбу к Владимиру Путину рассмотреть возможность предоставления гражданства России Кустурице направили «Ветераны России». Они отметили особые заслуги режиссёра в популяризации русской культуры за рубежом и его поддержку России в сложные исторические моменты.

«Фильмы Кустурицы проникнуты глубоким уважением к традициям и духовным ценностям, что делает его близким русскому народу. Мы уверены, что предоставление ему российского гражданства станет важным шагом в укреплении культурных связей между нашими народами. Приглашение в зону СВО — это не только возможность для него увидеть настоящий героизм российских воинов, но и способ рассказать об этом миру через призму его уникального кинематографического взгляда», — заявили общественники.