Life.ru узнал личность ревнивца, устроившего стрельбу у детского сада в Коммунарке

Разорившийся бизнесмен открыл стрельбу у детского сада в Коммунарке, так как не смог совладать с ревностью. Причиной сильных эмоций стал новый сожитель бывшей супруги, который является успешным предпринимателем.

Момент стрельбы на территории детского сада в Коммунарке. Видео © Telegram / SHOT

По данным SHOT, 37-летний Юрий Андреев, устроивший стрельбу, последнее время испытывал немало проблем с бизнесом по строительству. Вскоре его компания должна быть ликвидирована. При этом его экс-супруга после развода завела отношения с 38-летним бизнесменом, занятым в торговле офисной мебелью.

Ревность и череда неудач подбили Юрия на расправу. Он подкараулил пару у детского сада, после чего набросился на мужчину и выстрелил тому в ногу. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь, а стрелка задержали. Столичная прокуратура разбирается в произошедшем.