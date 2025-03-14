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14 марта, 14:06

Life.ru узнал личность ревнивца, устроившего стрельбу у детского сада в Коммунарке

SHOT: Стрельбу у детского сада в Коммунарке устроил разорившийся бизнесмен

Разорившийся бизнесмен открыл стрельбу у детского сада в Коммунарке, так как не смог совладать с ревностью. Причиной сильных эмоций стал новый сожитель бывшей супруги, который является успешным предпринимателем.

Момент стрельбы на территории детского сада в Коммунарке. Видео © Telegram / SHOT

По данным SHOT, 37-летний Юрий Андреев, устроивший стрельбу, последнее время испытывал немало проблем с бизнесом по строительству. Вскоре его компания должна быть ликвидирована. При этом его экс-супруга после развода завела отношения с 38-летним бизнесменом, занятым в торговле офисной мебелью.

Ревность и череда неудач подбили Юрия на расправу. Он подкараулил пару у детского сада, после чего набросился на мужчину и выстрелил тому в ногу. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь, а стрелка задержали. Столичная прокуратура разбирается в произошедшем.

В Приморье пьяный мужчина открыл стрельбу по детсаду
В Приморье пьяный мужчина открыл стрельбу по детсаду

Напомним, сегодня, 14 марта, жители Коммунарки услышали звуки стрельбы рядом с детским садом. Оказалось, конфликт случился между двумя мужчинами, в ходе которого один из участников перепалки пострадал.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Мария Любицкая
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