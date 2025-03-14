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14 марта, 13:07

Ревнивый москвич открыл стрельбу у детского сада по новому ухажёру своей бывшей

SHOT: При стрельбе у детского сада в Новой Москве пострадал мужчина

В Новой Москве мужчина пробрался в английский детский сад и открыл хаотичную стрельбу. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл в Bilingual Kids Academy на улице Липовый парк в Коммунарке. Предварительно, стрельба велась из травматического пистолета. Ранение получил мужчина, дети не пострадали. После стрельбы нападавший вышел из детсада и сел на скамейку. Там его и задержали.

Позже выяснилось, что стрельбу устроил отец одного из детей. В садике мужчина встречался с матерью своего ребёнка, с которой он сейчас разводится. Уточняется, что ревнивый москвич вышел из здания детсада с новым возлюбленным своей бывшей и выстрелил ему в ногу.

В учреждении сообщили телеграм-каналу, что сейчас там всё нормально, дети находятся внутри.

В Приморье пьяный мужчина открыл стрельбу по детсаду
В Приморье пьяный мужчина открыл стрельбу по детсаду
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ТАСС / Zuma

Никита Никонов
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