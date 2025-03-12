Дьявол реален. 5 жутких свидетельств существования Сатаны от священников и монахов Священники и монахи уверены — дьявол существует. Он предпочитает общаться на английском языке и ненавидит людей. 11 марта, 21:35 Священники уверены в том, что дьявол существует, и они знают его признаки. Обложка © Freepik

Согласно церковному преданию, люди не видят демонов по воле Бога. Потому что если бы они увидели их, то сразу бы уверовали. Это бы лишило их выбора и отняло свободную волю. Но некоторые люди иногда видят дьявола.

Свидетельства православных священников и монахов

Монах Никон Афонский

Особенно часто дьявол является святым людям или тем, кто близок к святости. Усиленная молитва позволяет монахам видеть то, что другим недоступно. Например, старец Никон Афонский (Новоскитский) из монастыря Ксенофонт приводит в одной из своих статей свидетельство знакомого ему уже очень пожилого монаха, который увидел дьявола во плоти прямо во время богослужения в храме. По словам старца, враг рода человеческого предстал пред ним в образе очень элегантного, но совершенно чёрного господина. Монах рассказывал, что был вынужден закрыть руками рот, чтобы не закричать от ужаса и не испугать братию. Он рассказал Никону, что ощущал почти материальную ненависть, исходящую от существа перед ним.

Старец Никон Афонский (Новоскитский) из монастыря Ксенофонт утверждает, что Сатана предстал перед ним прямо в храме. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sichonk desain

«Я тогда понял, что вижу существо, которое ненавидит меня с такой огромной силой, которую я даже не мог себе вообразить. Это был самый большой враг всей моей жизни. Душа моя содрогнулась», — так описывал монах происходящее.

Сам Никон Новоскитский объяснил ненависть дьявола к людям тем, что злой дух не в состоянии смириться с тем фактом, что люди могут постичь, как стать Богом, тогда как он, свергнутый ангел, лишён этой возможности.

Паисий Святогорец

Умерший в 1994 году православный святой Паисий Святогорец не раз выдерживал атаки существа, которого называл дьяволом. Иногда нечистый дух являлся монаху в виде козла, иногда наводил ночное «страхование», стуча в двери, в крышу и в окна кельи. А по свидетельству жителя острова Крит Елевферия Тамиолакиса, являлся святому и в своём истинном облике.

Паисий Святогорец сталкивался с дьяволом. Фото © YouTube / Чудеса Святых - Истории из жизни людей

«В первый раз придя к келье Паисия, я постучался к нему и очень долго ждал, когда старец мне откроет, — рассказывал Тамиолакис. — Наконец дверь открылась, на пороге показался уставший и встревоженный Паисий».

После того как гость перекрестился и поклонился старцу, Паисий рассказал ему причину усталости. Как оказалось, ночью к нему приходил дьявол. Он остановился ровно на том же месте, где стоял Тамиолакис, и монах всю ночь горячо молился, чтобы дьявол не вошёл в келью и не сделал ему зла.

«Он был очень наглый, жёлтого цвета, с красными глазами. Он не давал мне покоя всю ночь, сотрясая келью», — рассказал святой.

Свидетельства из церковной литературы

В житиях святых случаев, когда «нечистые духови» взаимодействовали с людьми, великое множество. Например, в житие святых Савватия и Зосимы Соловецких приводится чудо, произошедшее с монахом-чернецом Викентием.

Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Этот Викентий ушёл в монастырь ещё юношей и дожил до зрелости, когда на него пришло бесовское искушение. Монах тяжело заболел. Болел он целый год, но едва становилось легче, как он направлялся на службу в храм.

И вот по дороге в храм каждый раз на протяжении года нападал на него дьявол и тащил в лес, называя «своим». Спасали Викентия два монаха в куколях. Они крестным знамением отгоняли дьявола и несли беднягу в келью. Иногда к монахам присоединялся третий, проявлявший к Викентию большое участие. Это были святые Зосима, Савватий и сосед Викентия по Новгороду, пономарь Василий, к тому времени уже скончавшийся.

А в Киево-Печерском патерике описывается случай, когда в затворника-монаха Иоанна вселился дьявол. Он страшно жёг монаха изнутри невещественным огнём. Монах терпел муки, но не сгорал. Между тем действие огня было болезненным. Когда дьявол покинул его, у Иоанна навсегда остались опалёнными борода и волосы. Возможно, именно он и стал прототипом героя фильма «Монах и бес».

Интересный факт: православные священники, которые занимаются вопросами отчитки одержимых, весьма неохотно рассказывают о личном опыте. Видимо, помнят о поговорке «Если долго смотреть в бездну, бездна может посмотреть на тебя в ответ». Зато католические священники охотно делятся опытом с журналистами. Возможно, потому что Ватикан не так давно одобрил экзорцизм и признался, что существует Международная организация экзорцистов, в которой состоит 400 человек.

Священник Карлос Мартинс

Католический священник Карлос Мартинс проповедовал Евангелие по всему миру в течение 20 лет и несколько раз сталкивался с жуткими проявлениями зла. В интервью британскому журналисту он рассказал, как однажды во время сеанса экзорцизма милая женщина средних лет одним движением бросила его через всю комнату. Рост священника составляет 183 сантиметра, а вес — 135 килограммов. Позже она ударила его по лицу с такой силой, что пришлось сделать две операции, чтобы восстановить внешность, — лицевые кости черепа были сломаны.

Священник Карлос Мартинс изгонял Сатану из людей. Фото © fathercarlosmartins

«Она указала пальцем на выключатель на стене в двенадцати футах от неё. Один из винтов, удерживающих крышку выключателя, открутился и метнулся в её открытую ладонь по воздуху», — рассказал Карлос Мартинс.

Габриэль Аморт

Габриэля Аморта при жизни считали главным в Ватикане по экзорцизму. Он шутил, что нечистый дух боится его потому, что он ещё уродливее дьявола. Священник отмечал, что главными жертвами дьявола становятся сатанисты, люди, увлекающиеся колдовскими ритуалами, и женщины, которые любят гадать. Главной задачей экзорциста остаётся отсортировать тех, кто действительно одержим, от тех, кто имеет психологические проблемы, — таких большинство. Священник считал, что дьявол не любит латынь, зато с удовольствием разговаривает на английском.

Габриэль Аморт утверждает, что дьявол разговаривает на английском. Фото © Gettyimages / Eric VANDEVILLE

Аморт рассказал журналистам, что однажды действительно встретился на сеансе с Люцифером. Мужчина, который был им одержим, несколько минут левитировал в воздухе, а потом рухнул в кресло.

Авторы Майя Новик