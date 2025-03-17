Почему настоящие пираты не носили повязку на глазу и попугая на плече? Всё это — выдумки киноделов

Кажется, не найдётся ни одного ребёнка, который не играл бы в детстве в пиратов: во дворе или на даче, в квартире или на чердаке, — везде можно было представить себе, что данная локация на самом деле является пиратским кораблём. А знаменитые обычаи выбрасывать бутылку с запаянной в ней запиской в море, чтобы вас нашли и спасли, в детских играх приобретали иногда пугающие масштабы. Карты сокровищ, кривые сабли, экзотические птицы и звери… Все эти стереотипные признаки пиратов закрепились за ними за несколько десятков лет до знаменитого фильма, где Джонни Депп играет капитана Джека Воробья. И вы удивитесь, когда узнаете, что мало что из этого является правдой. В материале мы разрушим несколько легенд.

Почему пираты не носили повязку на глазу

Пираты не носили повязки на глазу: это неудобно и, если честно, довольно глупо. Фото © RuTube / Смотри кино!

Причина проста. Люди славятся не только развитым, насыщенным миллионами нейронов мозгом, который позволяет нам думать, но ещё и бинокулярным зрением. У нас два глаза (за редкими исключениями), на каждый из них поступает плоская картинка, но, соединяясь между собой внутри затылочной доли мозга, эти два плоских изображения создают одно — объёмное. Такой «прикол» сильно облегчает навигацию в пространстве и движение. Если вы пират, вам гораздо легче прыгнуть с палубы на палубу и задеть противников саблей именно с двумя глазами. Теория о том, что флибустьеры, корсары и буканьеры носили повязку на одном глазу намеренно, чтобы привыкший к темноте глаз хорошо видел в трюме, не выдерживает критики. Во-первых, с такой повязкой шанс на успех при битве на палубе понижается где-то на пятьдесят процентов, во-вторых, захват палубы — это гарантированный захват всего корабля, выбивать противника из трюма просто уже не надо. Наоборот, в трюме враг уязвим априори: можно с лёгкостью «вырубить» его ловким ударом сапога, можно вообще задраить трюм и никого не выпускать, пока не подоспеет подмога. Таким образом, легенда о повязке полностью разрушена.

Почему пираты не носили попугая на плече

Попугаи держали пиратов в клетках. Вернее, наоборот. Фото © RuTube / George Epyfanov

С попугаями пираты, конечно, имели дело, но в другом ключе. Экзотические птицы и животные, такие как попугаи и маленькие обезьянки, ещё в золотой век пиратства очень дорого стоили. Сильные мира сего любили держать их в качестве питомцев: по разным свидетельствам, ручные попугаи были у Екатерины Второй, лорда Байрона, а знаменитый попугай полковника О’Келли обошёлся тому в 1000 гиней: в пересчёте на современные русские рубли это около 500 тысяч. Чуть-чуть дороже «рено-логана».

Понятное дело, попугаев отлавливали и продавали не только «сертифицированные дилеры». Пираты тоже могли подзаработать на пернатых. Но на плече их носить было очень непрактично: во-первых, птица улетит при первой же возможности; во-вторых, камзол «папуг» тоже запачкает, причём достаточно массивно. Поэтому перевоз попугаев пираты осуществляли только в клетках. Таким образом, мы разрушили и эту легенду.

Когда и как попугай и повязка стали символами пиратов

Попугай и повязка — выдумка режиссёров бродвейских мюзиклов. Фото © «Шедеврум»

Но как появились эти легенды? Почему в XX и XXI веках мы уверены в том, что каждый корсар расхаживал с повязкой на глазу, протезом на ноге и экзотической говорящей птицей на плече? Корни уходят в XIX век, в США. Америка испокон веков считалась прибежищем пиратов, по крайней мере Карибские острова уж точно. Затонувший город Порт-Ройал на Ямайке долгое время был столицей всех каперов и флибустьеров, а глубоко в тропическом лесу того же острова нашли себе дом беглые рабы, основавшие там собственное государство. Но только в XIX веке граждане независимых теперь уже Штатов стали переосмыслять прошлое своего региона — и на Бродвее сумасшедшую популярность обрели истории о пиратах.

С такими историями была одна проблема. Сейчас, просматривая документальные съёмки военных действий или бандитских разборок, сложно отличить, кто есть кто, потому что, по сути, все одеты примерно одинаково. Такая же ситуация была и при реальных пиратских нападениях XVII–XVIII веков. На Бродвее это было серьёзной проблемой: каким образом зрители поймут, кто герой, а кто злодей? По старой доброй традиции злодеям, то есть пиратам, стали приписывать всевозможные физические увечья. Теперь красавца-офицера королевского флота можно было в два счёта отличить от небритого одноглазого флибустьера с попугаем на плече. Этот стереотип выжил, проник в массовую культуру и преследует нас до сих пор.

Как на самом деле жили пираты

На самом деле пираты жили тяжело, но невероятно интересно. Фото © Wikipedia / Феррис Жан Леон Жером

На самом деле сообщества пиратов — до сих пор не до конца изученный, но невероятно интересный феномен. В первую очередь морскими бандитами становились те, кого отверг мир «мейнстрима». Это бывшие моряки торговых и военных флотов. На первом месте работы вышестоящие чины были для них «царями и богами», сами мореходы находились почти что в рабском положении, поэтому на пиратские корабли они бежали за какой-никакой свободой. Отношения команды с капитаном на флибустьерском судне регламентировались: чётко были прописаны обязанности сторон, рамки дозволенного, а все должности были выборными. Все решения принимались на «сходках». А рядовой пиратский моряк не принадлежал никому: мог в любой момент сойти на берег, хорошенько там погулять, а позже примкнуть к команде другого судна.

Кроме того, пираты не были ни атеистами, ни богохульниками: многие верили в Бога. Некоторые имели при себе личных астрологов, с которыми советовались: нападать на тот или иной корабль или нет? Из забавных суеверий гуляло следующее: кусок верёвки «из-под висельника», спрятанный в шляпе, оберегал своего владельца от той же участи. А ещё они орудовали не только на море: знаменитый пират-мусульманин Хайреддин Барбаросса ещё в 1530-х захватывал такие укреплённые города, как Тунис и Алжир. Кроме того, если корсары были друг другу лучшими друзьями, они могли заключить договор «мателотства», согласно которому после смерти одного из них его имущество отходило другому. Или другой.

Знаменитые женщины-пираты

Женщины-пираты! Да, такие были, и немало! Показываем вам подборку самых известных пираток. Фото © Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах», режиссёр Роб Маршалл, сценаристы Тед Эллиот, Терри Россио, Стюарт Битти / Kinopoisk

Да, вы не ослышались, именно «другой», потому что среди пиратов было немало женщин. Они бежали на корабли с чёрными флагами примерно по тем же причинам, что и мужчины: за свободной жизнью либо от казни. Но иногда они попадали на пиратские корабли по любви или по праву наследства. Вот несколько самых знаменитых леди, промышлявших морскими ограблениями:

Шарлотта де Берри . Англичанка 1636 года рождения влюбилась в моряка, переоделась в мужскую одежду и пошла служить вместе с ним на корабль. Офицер убил её мужа, Шарлотта убила офицера, сошла на берег и была похищена капитаном торгового флота, тираном и садистом. Девушке удалось поднять бунт против капитана, убить его и стать капитаном самой. Для команды единственным промыслом теперь было пиратство.

. Англичанка 1636 года рождения влюбилась в моряка, переоделась в мужскую одежду и пошла служить вместе с ним на корабль. Офицер убил её мужа, Шарлотта убила офицера, сошла на берег и была похищена капитаном торгового флота, тираном и садистом. Девушке удалось поднять бунт против капитана, убить его и стать капитаном самой. Для команды единственным промыслом теперь было пиратство. Жако Делахай — француженка, что родилась на Гаити. Она стала капитаном фамильного пиратского судна после смерти своего отца. Больше всего нападений Жако провернула в 1660-е годы.

— француженка, что родилась на Гаити. Она стала капитаном фамильного пиратского судна после смерти своего отца. Больше всего нападений Жако провернула в 1660-е годы. Энн Бонни — ирландка с хорошим образованием, которая однажды зарезала собственную служанку. Такой точно была одна дорога: в пираты, поэтому втайне от отца Бонни вышла замуж на флибустьера и стала завсегдатаем таверн, где собирались представители этой древней профессии. Муж девушке быстро наскучил, она сошлась с капитаном Джеком Рэкхемом и стала пираткой на судне «Реванш».

— ирландка с хорошим образованием, которая однажды зарезала собственную служанку. Такой точно была одна дорога: в пираты, поэтому втайне от отца Бонни вышла замуж на флибустьера и стала завсегдатаем таверн, где собирались представители этой древней профессии. Муж девушке быстро наскучил, она сошлась с капитаном Джеком Рэкхемом и стала пираткой на судне «Реванш». Мэри Рид — её брат умер слишком рано, поэтому мать не смирилась с таким положением дел и стала воспитывать дочь в «мужском» духе. Под именем Марка Рид успела послужить в армии, а потом попала в плен к пиратам и подружилась с Рэкхемом и Бонни. Мэри Рид стала важным членом команды, но вскоре была поймана властями и скончалась в тюрьме на Ямайке.

— её брат умер слишком рано, поэтому мать не смирилась с таким положением дел и стала воспитывать дочь в «мужском» духе. Под именем Марка Рид успела послужить в армии, а потом попала в плен к пиратам и подружилась с Рэкхемом и Бонни. Мэри Рид стала важным членом команды, но вскоре была поймана властями и скончалась в тюрьме на Ямайке. Чжен Ши — бывшая эскортница, она знала толк в дисциплине. В пиратство её привёл брак: девушка унаследовала от своего мужа Чжэн И целую флотилию из 400 кораблей. Воровство у своих, а также насилие над пленными при ней наказывались смертной казнью. В 1810 году один из капитанов флотилии предал пиратку, и до конца своих дней та содержала скучный притон для азартных игр.