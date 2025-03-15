Поймай меня, если сможешь: 7 преступников России, за которыми десятилетиями гоняются органы

В тени обычной жизни скрывается мир людей, за которыми идёт непрерывная охота годами и даже десятилетиями. Они меняют имена, внешность, города и страны, обрывая все связи с прошлым. Это преступники, которых разыскивают по всей России и за её пределами, — убийцы, маньяки, организаторы терактов. Некоторые из них находятся в бегах более 30 лет, успешно ускользая от правоохранительных органов, несмотря на современные технологии и международные базы данных. Life.ru рассказывает о людях, которые годами скрываются от правосудия, и о том, как им это удаётся.

Андрей Самойлов — невидимка со стажем 32 года

Андрей Самойлов: как убийца 32 года скрывается от российской полиции. Фото © Wikipedia

Абсолютный рекордсмен среди российских беглецов, Самойлов скрывается от правоохранительных органов с 1991 года. Всё началось с ножевой расправы над семьёй Пестровых в Челябинске, когда во время застолья вспыхнул конфликт. Три человека погибли, трое получили ранения. Четыре года спустя он снова напомнил о себе, застрелив бизнесмена в Сургуте. Как Самойлову удаётся оставаться невидимкой больше трёх десятилетий — загадка. Бывшие оперативники уверены: он жив и продолжает скрываться где-то на территории России или за её пределами, меняя внешность и документы.

Монах-разбойник Андрей Кузнецов — от тройного убийства к келье

Его история кажется сюжетом криминального триллера: отсидев два срока за разбой, Кузнецов и двое сообщников в 1999 году расправились с тремя торговцами из Таджикистана, представившись сотрудниками милиции. Пока его подельников задерживали, Кузнецов успел сменить фамилию дважды, сесть за кражу в Москве, а потом, что самое невероятное, стать келейником у скандального схимонаха Сергия в Среднеуральском женском монастыре. Там его знали как отца Силуана. Когда в 2021 году за ним пришли, беглец успел скрыться и находится в розыске до сих пор.

Дмитрий Мамонов — «инженер смерти» из Мурманска

Дмитрий Мамонов: история инженера, который пытался взорвать улики. Фото © murmansk.sledcom

Изобретательный выпускник университета в апреле 2002 года после конфликта убил своего знакомого Редько ударом ножа в шею. Но устранить следы Мамонов решил необычным способом: прикрепил к телу тротиловую шашку, провода замкнул на дверном звонке, а затем открыл в ванной краны, рассчитывая, что соседи, обнаружив потоп, нажмут звонок — и взрыв уничтожит улики. План провалился — взрыва не произошло, тело обнаружили соседи, но Мамонов успел скрыться. Прошёл 21 год, а его местонахождение остаётся неизвестным.

Волгоградский киллер Владимир Шестерин — от бандитизма к заказным убийствам

В лихие 90-е Шестерин вошёл в одну из волгоградских ОПГ и быстро стал профессиональным киллером. В 2009 году он вместе с сообщником получил заказ на ликвидацию вице-президента региональной Федерации бокса Станислава Галкина. Подготовка была тщательной: автоматы, Mercedes, даже пропуск в закрытый посёлок. Киллеры расстреляли Галкина во время тренировки во дворе его дома. Сообщника поймали в 2012 году, а Шестерин исчез с радаров правоохранительных органов и уже 14 лет находится в бегах.

Фахрудин Махмудов — бизнесмен, заказавший массовый поджог

Фахрудин Махмудов: организатор пожара в ТЦ «Пассаж» с 25 жертвами — в розыске 11 лет. Фото © bnkomi

Крупный дагестанский бизнесмен, владелец завода «Ухтажелезобетон», оказался причастен к одной из самых страшных трагедий — пожару в ТЦ «Пассаж» в Ухте 11 июля 2005 года, унёсшему жизни 25 человек. По версии следствия, Махмудов и его братья заказали поджог двум молодым людям, чтобы отомстить за драку с племянником. Поджигатели назвали имена заказчиков после задержания. Вначале Махмудов и соучастники были оправданы, но после успешного обжалования приговора в Верховном суде никто из них на новое рассмотрение не явился. Уже 11 лет Махмудов в розыске, а МВД готово заплатить миллион рублей за информацию о нём.

Семён Ермолинский — неонацист с ножевым искусством

Петербуржец, выросший без отца, увлекался ножевым боем и торговал холодным оружием. В 2011 году он вступил в банду уральских неонацистов, где его навыки оказались востребованы. Группировка, считавшая себя «санитарами общества», убивала мигрантов, наркоторговцев, сутенёров и конкурентов. Когда в 2012 году банду разгромили, Ермолинский успел скрыться — сначала в Алжире, затем на Украине, где его следы затерялись. Уже 11 лет его местонахождение неизвестно.

Николай Емельянов — авторитет, устранявший конкурентов

Николай Емельянов: криминальный авторитет из Брянска, создавший бригаду киллеров. Фото © 9111

К 2002 году он создал в Брянской области крупную ОПГ, усилившую своё влияние после ликвидации местного «смотрящего». Группировка распространила контроль на соседние регионы. Внутри ОПГ Емельянов создал бригаду киллеров, руками которых устранял конкурентов не только в России, но и в Белоруссии. Для безопасности он использовал посредников при общении с исполнителями, а затем устранял и их. В 2013 году его группировку разгромили, но сам Емельянов скрылся и уже 10 лет успешно избегает правосудия.