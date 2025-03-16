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16 марта, 11:06

Патриарх Кирилл посетит отпевание своего духовного наставника Илия

РПЦ: Патриарх Кирилл планирует приехать 18 марта на отпевание духовника Илия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует приехать на отпевание своего духовника схиархимандрита Илия (Алексея Ноздрина). Прощальное мероприятие проведут в монастыре Оптина пустынь, сообщил РИА «Новости» наместник монастыря епископ Можайский Иосиф.

«Патриарх планирует быть [на отпевании]», — сказал епископ.

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Напомним, что схиархимандрит Илий ушёл из жизни в ночь на 15 марта, ему было 93 года. С конца 1980-х лет он исполнял обязанности духовника Оптиной пустыни, а в 2010 году был возведён в сан схиархимандрита и стал духовным наставником патриарха Кирилла. Отпевание Ноздрина проведут во вторник, 18 марта.

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ТАСС / URA.RU / Анастасия Яковлева

Наталья Афонина
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