Патриарх Кирилл посетит отпевание своего духовного наставника Илия
РПЦ: Патриарх Кирилл планирует приехать 18 марта на отпевание духовника Илия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует приехать на отпевание своего духовника схиархимандрита Илия (Алексея Ноздрина). Прощальное мероприятие проведут в монастыре Оптина пустынь, сообщил РИА «Новости» наместник монастыря епископ Можайский Иосиф.
«Патриарх планирует быть [на отпевании]», — сказал епископ.
Напомним, что схиархимандрит Илий ушёл из жизни в ночь на 15 марта, ему было 93 года. С конца 1980-х лет он исполнял обязанности духовника Оптиной пустыни, а в 2010 году был возведён в сан схиархимандрита и стал духовным наставником патриарха Кирилла. Отпевание Ноздрина проведут во вторник, 18 марта.
ТАСС / URA.RU / Анастасия Яковлева