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16 марта, 05:23

Умер духовник патриарха Кирилла

На 94 году жизни скончался духовник главы РПЦ старец Илий

Духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин). Обложка © VK / Монастырь Оптина пустынь

Духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин). Обложка © VK / Монастырь Оптина пустынь

На 94 году жизни умер схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии монастыря Оптина пустынь. Он скончался в ночь на 15 марта, сообщили в официальных соцсетях Введенского ставропигиального мужского монастыря «Оптина пустынь».

«Поздно ночью 15 марта на 94 году жизни отошёл к Господу наш дорогой батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник Патриарха Московского и всея Руси и братии монастыря «Оптина пустынь», — говорится в сообщении.

Схиархимандрит Илий родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1980-х годов он был назначен духовником в Оптину пустынь, которая восстанавливалась после 65-летнего запустения. На протяжении 20 лет схиигумен Илий способствовал возврату старческого служения, славившегося монастырём. В 2010 году он был возведён в сан схиархимандрита и стал духовным наставником патриарха Кирилла.

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Наталья Афонина
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